Cà phê đạt mức 111.600 đồng/kg, xác lập đỉnh mới trong ngày 15-8

MỘC TRÀ (theo vov.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Mặc cho hồ tiêu vẫn đi ngang sau nhiều ngày, giá cà phê trong nước hôm nay (15-8) tiếp tục tăng mạnh 3.400-3.700 đồng/kg. Hiện tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê đang được thương lái thu mua cao nhất với giá 111.600 đồng/kg.

Trong khi đó, cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức giá 111.200 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk là 111.500 đồng/kg.

cf.jpg
Ảnh: Internet

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hôm nay tăng mạnh. Cụ thể, kỳ hạn tháng 9-2025 giao dịch ở mức 4.040 USD/tấn, tăng mạnh 2,72% so với phiên giao dịch trước.

Tương tự, tại sàn giao dịch New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 tăng mạnh 0,56% (1,8 US cent/pound), lên mức 321,4 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước và thế giới đang trải qua đợt tăng giá mạnh chưa từng thấy. Nguyên nhân chính là nguồn cung khan hiếm, tồn kho thấp, chi phí vận chuyển tăng cao cùng các yếu tố thương mại toàn cầu. Điều này đẩy giá cà phê lên mức kỷ lục, gây áp lực lớn cho doanh nghiệp rang xay và người tiêu dùng.

Ngoài ra, mức thuế 50% áp lên cà phê Brazil khiến giá Robusta càng tăng cao.

