Cà phê hôm nay tiếp tục tăng 700-800 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (thoibaotaichinhvietnam.vn; kinhtedothi.vn)

(GLO)- Ngày 14-8, giá cà phê trong nước tiếp đà tăng 700-800 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 108.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 4.000 đồng/kg so với phiên đầu tuần.

cf.jpg
Giá thu mua cà phê trung bình ngày 14-8 tại các địa bàn trọng điểm là 108.000 đồng/kg.
﻿Ảnh: Internet

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai ở mức 107.800 đồng/kg (tăng 800 đồng/kg). Tại Lâm Đồng, cà phê hiện ở mức 107.300 đồng/kg (tăng 800 đồng/kg so với hôm qua). Giá thu mua cao nhất là ở tỉnh Đắk Lắk, với mức 108.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg).

Sau khi rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg vào tháng trước, giá cà phê nội địa đã bật tăng mạnh. Tính đến ngày 14-8, nông dân tại các vùng trồng trọng điểm đã bán cà phê nhân xô ở mức 107.300-108.200 đồng/kg, cao hơn 22,2% so với mức đáy 16 tháng (88.000-88.500 đồng/kg).

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hôm nay cũng bất ngờ tăng mạnh, dao động 3.597-3.933 USD/tấn. Tương tự, cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng, dao động 290,25-319,60 cent/lb; cà phê Arabica Brazil có giá dao động 368,35-408 USD/tấn.

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nghề cá xa bờ nâng cao năng suất

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nhờ mạnh dạn đầu tư thiết bị hiện đại để phục vụ đánh bắt cá, nhiều ngư dân đã nâng cao năng suất, giảm chi phí, tăng chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc. Ðây là bước tiến quan trọng giúp nghề cá xa bờ từng bước hội nhập chuỗi giá trị xuất khẩu toàn cầu.

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Gia Lai: Khó khăn trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi mùa mưa lũ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang bước vào cao điểm của mùa mưa, cũng chính là thời điểm các hồ thủy lợi tích nước phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều công trình thủy lợi đang hư hỏng, xuống cấp ở một số hạng mục, thiếu kinh phí khắc phục, gây khó khăn trong vận hành cũng như dễ mất an toàn.

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Tăng cường bảo vệ hệ sinh thái biển

Kinh tế

(GLO)- Trước những thách thức về suy giảm nguồn lợi thủy sản, Chi cục Thủy sản triển khai đồng bộ hai mũi nhọn: Vừa quyết liệt tuần tra, xử lý các hành vi khai thác tận diệt, vừa đẩy mạnh hợp tác khoa học, phát huy sức mạnh cộng đồng để bảo vệ và phục hồi bền vững hệ sinh thái biển.

Anh Đỗ Hoài Trung (thành viên HTX Phố Yến) chăm sóc đàn hươu. Ảnh: Vũ Chi

Hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao ở Phú Thiện

Kinh tế

(GLO)- Từ chỗ chỉ nuôi hươu sinh sản và lấy nhung, đầu năm 2025, Hợp tác xã (HTX) Phố Yến (thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện) đã ra mắt thị trường sản phẩm cao hươu sao. Sản phẩm vừa đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025, mở ra hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao tại địa phương.

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Mở cửa vào thị trường Nhật Bản

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Không chỉ được xem là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng với tỉnh Gia Lai, Nhật Bản còn là “thước đo” khắt khe cho giá trị nông sản. Chinh phục được thị trường này, nghĩa là sản phẩm đã đủ điều kiện sẵn sàng vươn ra toàn cầu.

