Cà phê hôm nay tiếp tục tăng 700-800 đồng/kg

(GLO)- Ngày 14-8, giá cà phê trong nước tiếp đà tăng 700-800 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá thu mua cà phê trung bình tại các địa bàn trọng điểm là 108.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 4.000 đồng/kg so với phiên đầu tuần.

﻿Ảnh: Internet

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai ở mức 107.800 đồng/kg (tăng 800 đồng/kg). Tại Lâm Đồng, cà phê hiện ở mức 107.300 đồng/kg (tăng 800 đồng/kg so với hôm qua). Giá thu mua cao nhất là ở tỉnh Đắk Lắk, với mức 108.000 đồng/kg (tăng 700 đồng/kg).

Sau khi rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg vào tháng trước, giá cà phê nội địa đã bật tăng mạnh. Tính đến ngày 14-8, nông dân tại các vùng trồng trọng điểm đã bán cà phê nhân xô ở mức 107.300-108.200 đồng/kg, cao hơn 22,2% so với mức đáy 16 tháng (88.000-88.500 đồng/kg).

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London hôm nay cũng bất ngờ tăng mạnh, dao động 3.597-3.933 USD/tấn. Tương tự, cà phê Arabica trên sàn New York cũng tăng, dao động 290,25-319,60 cent/lb; cà phê Arabica Brazil có giá dao động 368,35-408 USD/tấn.