Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Thị trường vàng

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Ngày 15-8, vàng miếng quay đầu giảm 200.000 đồng mỗi lượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Tổng hợp)

(GLO)- Trong phiên giao dịch hôm nay (15-8), thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giảm nhẹ so với hôm qua. Trong đó, vàng miếng giảm 200.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Hôm nay, sau khi lập đỉnh ở mức 124,7 triệu đồng/lượng, vàng miếng đang được các doanh nghiệp niêm yết 2 chiều mua-bán giảm 200.000 đồng. Hiện các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 1 triệu đồng.

aa4c22d2-028a-449f-94b3-a28bc940c6df.jpg
Thị trường vàng trong nước ngày 15-8 giảm nhẹ. Ảnh: P.V

Doanh nghiệp Mi Hồng vẫn niêm yết chiều mua vào ở mức cao hơn so với mặt bằng chung là 123,8 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý lại niêm yết ở mức thấp, chỉ 122,7 triệu đồng; chênh lệch 2 chiều là 1,8 triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước trong khoảng 2 tuần trở lại đây ghi nhận các phiên tăng giá và giữ ổn định, chỉ có một vài phiên quay đầu giảm nhẹ. So với đầu tháng, giá vàng trong nước đã tăng 3,1 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn cũng theo đà giảm, có doanh nghiệp giảm tới 700.000 đồng cho cả 2 chiều, hiện giao dịch ở mức trung bình 116,8-119,8 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16 giờ ngày 13-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3360,09 USD/ounce, tăng 13,12 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

null