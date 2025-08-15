Ngày 15-8, vàng miếng quay đầu giảm 200.000 đồng mỗi lượng

(GLO)- Trong phiên giao dịch hôm nay (15-8), thị trường vàng trong nước ghi nhận mức giảm nhẹ so với hôm qua. Trong đó, vàng miếng giảm 200.000 đồng ở cả chiều mua và bán.

Hôm nay, sau khi lập đỉnh ở mức 124,7 triệu đồng/lượng, vàng miếng đang được các doanh nghiệp niêm yết 2 chiều mua-bán giảm 200.000 đồng. Hiện các doanh nghiệp như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 1 triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước ngày 15-8 giảm nhẹ. Ảnh: P.V

Doanh nghiệp Mi Hồng vẫn niêm yết chiều mua vào ở mức cao hơn so với mặt bằng chung là 123,8 triệu đồng/lượng. Còn Phú Quý lại niêm yết ở mức thấp, chỉ 122,7 triệu đồng; chênh lệch 2 chiều là 1,8 triệu đồng.

Thị trường vàng trong nước trong khoảng 2 tuần trở lại đây ghi nhận các phiên tăng giá và giữ ổn định, chỉ có một vài phiên quay đầu giảm nhẹ. So với đầu tháng, giá vàng trong nước đã tăng 3,1 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng nhẫn cũng theo đà giảm, có doanh nghiệp giảm tới 700.000 đồng cho cả 2 chiều, hiện giao dịch ở mức trung bình 116,8-119,8 triệu đồng/lượng.

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 16 giờ ngày 13-8 theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 3360,09 USD/ounce, tăng 13,12 USD/Ounce so với hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 107 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).