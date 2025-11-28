Ngày 28-11, vàng miếng tăng hơn 800.000 đồng mỗi lượng, vượt mốc 154 triệu đồng/lượng

Cụ thể, vàng miếng tại các doanh nghiệp như DOJI, SJC, PNJ đang giao dịch 2 chiều mua-bán ở mức cao với 152,2-154,2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng mua vào cao hơn mặt bằng chung 300.000 đồng, với mức 152,5 triệu đồng/lượng, Bảo Tín Minh Châu cũng mua vào cao hơn 500.000 đồng so với các doanh nghiệp khác, ở mức 152,7 triệu đồng/lượng. Phú Quý đang giao dịch chiều mua vào ở mức thấp hơn với 151,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng ngày 28-11 tăng thêm 800.000 đồng/lượng. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng vọt tăng theo đà vàng miếng. Bảo Tín Minh Châu đang mua-bán ở mức 149,2-152,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang giao dịch ở mức 150,2-153,2 triệu đồng/lượng; DOJI đang niêm yết 149,8-152,8 triệu đồng/lượng; Mi Hồng đang mua vào với giá 138 triệu đồng/lượng, bán ra với 142 triệu đồng/lượng. SJC có giá 149,7-152,2 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay hôm nay ở mức 4.157,8 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung giảm 0,17% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 7 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước neo ở mức cao và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.157,8 USD/ounce (tương đương khoảng 132,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 21,4 triệu đồng/lượng.