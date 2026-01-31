Cuối tuần, giá vàng trong nước "bốc hơi", giảm còn 172 triệu đồng/lượng

(GLO)- Sau khi lập đỉnh ở ngưỡng trên 191 triệu đồng/lượng thì sáng nay (31-1), giá vàng miếng trong nước lao dốc, chỉ còn 172 triệu đồng/lượng.

Các doanh nghiệp như Bảo Tín Minh Châu, SJC, PNJ, DOJI, Phú Quý sáng nay đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức thấp 169-172 triệu đồng/lượng, giảm gần 20 triệu đồng so với đỉnh lịch sử cách đây 2 ngày. Mi Hồng mua vào cao hơn với giá 170,2 triệu đồng/lượng.

Cuối tuần, giá vàng trong nước "bốc hơi", chỉ còn 172 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng rời khỏi mốc lịch sử. Hiện Bảo Tín Minh Châu đang giao dịch 166,2-170,2 triệu đồng/lượng; Phú Quý đang niêm yết 168,5-171,5 triệu đồng/lượng. SJC niêm yết 168-171 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay giảm mạnh, với giá chốt phiên giao dịch trong ngày ở mức 4889,4 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có giảm 9,1% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 489,6 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước giảm sốc và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4889,4 USD/ounce (tương đương 154 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 18 triệu đồng/lượng.