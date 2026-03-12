Cụ thể, vàng miếng tại SJC, PNJ, DOJI đang giao dịch ở mức 182,8-185,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng ở cả 2 chiều so với phiên giao dịch sáng qua. Phú Quý hiện mua vào với giá khá cao 183 triệu đồng/lượng. Mi Hồng cũng niêm yết chiều mua vào ở ngưỡng 183,8 triệu đồng/lượng, cao hơn mặt bằng chung đến 1 triệu đồng.

Giảm 1,2 triệu đồng, vàng miếng còn 185,8 triệu đồng/lượng. Ảnh: Phương Vi

Vàng nhẫn cũng đảo chiều, giảm theo vàng miếng. Hiện vàng nhẫn đang có giá Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, DOJI 182,5-185,5 triệu đồng/lượng, tương đương với giá vàng miếng. SJC đang giao dịch ở mức 182,5-185,6 triệu đồng/lượng.

Rạng sáng nay, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 5.175 USD/ounce, giảm 60 USD/ounce so với rạng sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,2 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng miếng trong nước 21,6 triệu đồng/lượng.