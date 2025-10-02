Vietcombank Gia Lai-Trung tâm Y tế Chư Sê hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã ký kết, thống nhất các nội dung hợp tác. Trong đó, nổi bật là Vietcombank Gia Lai sẽ cung ứng giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt thông qua hình thức QR động và tích hợp thanh toán qua máy POS cho Trung tâm Y tế Chư Sê.
Giải pháp trên mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị như: đơn giản hóa thủ tục, phục vụ người dân, bệnh nhân tốt hơn, giảm thiểu rủi ro giao dịch, phục vụ công tác quản lý, rút ngắn quy trình khám-chữa bệnh. Đồng thời, tích hợp hệ thống thông tin bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số bệnh viện, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.
Dịp này, Vietcombank Gia Lai trao tặng Trung tâm Y tế Chư Sê 2 kiosk tiếp đón tự động (trị giá 50 triệu đồng/máy).