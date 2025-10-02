Vietcombank Gia Lai-Trung tâm Y tế Chư Sê hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

(GLO)- Chiều 1-10, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai (Vietcombank Gia Lai) và Trung tâm Y tế Chư Sê đã ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã ký kết, thống nhất các nội dung hợp tác. Trong đó, nổi bật là Vietcombank Gia Lai sẽ cung ứng giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt thông qua hình thức QR động và tích hợp thanh toán qua máy POS cho Trung tâm Y tế Chư Sê.

Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Ảnh: Sơn Ca

Giải pháp trên mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị như: đơn giản hóa thủ tục, phục vụ người dân, bệnh nhân tốt hơn, giảm thiểu rủi ro giao dịch, phục vụ công tác quản lý, rút ngắn quy trình khám-chữa bệnh. Đồng thời, tích hợp hệ thống thông tin bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số bệnh viện, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.

Vietcombank Gia Lai tặng Trung tâm Y tế Chư Sê thiết bị kiosk tiếp đón tự động.

﻿Ảnh: Sơn Ca

Dịp này, Vietcombank Gia Lai trao tặng Trung tâm Y tế Chư Sê 2 kiosk tiếp đón tự động (trị giá 50 triệu đồng/máy).