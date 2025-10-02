Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Vietcombank Gia Lai-Trung tâm Y tế Chư Sê hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
SƠN CA SƠN CA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 1-10, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam-Chi nhánh Gia Lai (Vietcombank Gia Lai) và Trung tâm Y tế Chư Sê đã ký kết thỏa thuận hợp tác thanh toán viện phí không dùng tiền mặt.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo 2 đơn vị đã ký kết, thống nhất các nội dung hợp tác. Trong đó, nổi bật là Vietcombank Gia Lai sẽ cung ứng giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt thông qua hình thức QR động và tích hợp thanh toán qua máy POS cho Trung tâm Y tế Chư Sê.

ky-ket-hop-tac-thanh-toan-khong-dung-tien-mat.jpg
Lãnh đạo 2 đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt. Ảnh: Sơn Ca

Giải pháp trên mang lại nhiều lợi ích cho đơn vị như: đơn giản hóa thủ tục, phục vụ người dân, bệnh nhân tốt hơn, giảm thiểu rủi ro giao dịch, phục vụ công tác quản lý, rút ngắn quy trình khám-chữa bệnh. Đồng thời, tích hợp hệ thống thông tin bệnh viện, hồ sơ bệnh án điện tử, góp phần đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số bệnh viện, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh.

z7070339178589-ded8e8ae9aa9558fa608a63d0e84bfd1.jpg
Vietcombank Gia Lai tặng Trung tâm Y tế Chư Sê thiết bị kiosk tiếp đón tự động.
﻿Ảnh: Sơn Ca

Dịp này, Vietcombank Gia Lai trao tặng Trung tâm Y tế Chư Sê 2 kiosk tiếp đón tự động (trị giá 50 triệu đồng/máy).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai. Ảnh: M.P

Kỳ vọng bứt phá từ việc hợp tác với chuyên gia Israel

Doanh nghiệp

(GLO)- Sau chuyến khảo sát tại khu vực Tây Gia Lai, đoàn chuyên gia Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp. Các dự án gắn với khảo sát thực địa, chuyển đổi đất đai mở ra cơ hội chế biến sâu, hình thành vùng nguyên liệu lớn và đưa nông sản Gia Lai vươn ra thị trường quốc tế.

Tài sản mã hoá mở ra cơ hội lớn cho thị trường Việt Nam.

Thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Tài chính

Ngày 9-9-2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP, chính thức khởi động thị trường thí điểm tài sản mã hóa tại Việt Nam. Đây được xem là bước đi quan trọng, mang lại nhiều cơ hội lớn đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ cho Chính phủ, doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư.

null