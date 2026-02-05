Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sáng 5-2, vàng miếng bán ra với giá 178,8 triệu đồng/lượng

(GLO)- Phiên giao dịch ngày 5-2, thị trường vàng miếng trong nước giữ mức chênh lệch 2 chiều mua-bán ở mức 3 triệu đồng, trong đó, giá bán ra là 178,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, các doanh nghiệp SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đang niêm yết giá vàng miếng 2 chiều ở mức 175,8-178,8 triệu đồng/lượng, giữ mức chênh lệch là 3 triệu đồng. Riêng Mi Hồng niêm yết 2 chiều mua-bán ở mức 176,5-178,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch 2 chiều là 2 triệu đồng.

gia-vang-ngay-5-2.jpg
Giá vàng nhẫn được nhiều doanh nghiệp bán ra với giá 178 triệu đồng/lượng. Ảnh: P.V

Giá vàng nhẫn cũng niêm yết dưới mức 180 triệu đồng/lượng tùy từng doanh nghiệp. Phú Quý hiện giao dịch 174-178 triệu đồng/lượng; DOJI đang niêm yết ở mức 175-178 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu đang mua vào ở mức 175,8 triệu đồng, bán ra ở mức 178,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng bật tăng 56 USD/ounce, hiện đang neo ở mức 4.965 USD/ounce, áp sát mức 5.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 156,7 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng trong nước 22,1 triệu đồng.

Giá vàng trong phiên hôm qua có lúc đã quay trở lại trên mốc 5.000 USD/ounce và có thể tiếp tục thu hút thêm lực mua khi thị trường lao động Mỹ cho thấy dấu hiệu giảm tốc.

