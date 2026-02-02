Từ ngày 9-2, hành vi không thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản bị phạt tới 20 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày 9-2-2026, hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng.

Ngoài ra, cá nhân mua, bán vàng miếng với tổ chức không có giấy phép sẽ bị phạt tới 20 triệu đồng; mang theo vàng khi xuất - nhập cảnh không đúng quy định bị phạt 80-100 triệu đồng.

Hành vi không thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản bị phạt tới 20 triệu đồng. Ảnh: Nhã Uyên

Cùng với đó, phạt tiền 140-180 triệu đồng đối với việc thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ; vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm mà không đúng theo nội dung ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Mức phạt trên cũng áp dụng đối với hành vi thực hiện sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ mà không đáp ứng đủ điều kiện được phép sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; thực hiện gia công vàng trang sức, mỹ nghệ mà không có đăng ký gia công vàng trang sức, mỹ nghệ trong giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định phạt tiền 200-250 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu; thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm; phạt tiền 250-300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật…