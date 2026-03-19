Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng đánh người tại quán nhậu

(GLO)- Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Trung Nguyên (SN 1999), Phan Trung Sâm (SN 1999), Nguyễn Quốc Tiên (SN 2000), Trần Quang Đệ (SN 2004), Lương Mai Xuân Trường (SN 2004), Nguyễn Hoàng Tú (SN 2007), Trần Quốc Vương (SN 2004), Trần Quang Nhất (SN 2008), Võ An Phước (SN 2008), Trần Văn Thoại (SN 2005) cùng trú tại phường Hoài Nhơn Đông và Cao Trần Sang (SN 2009, trú tại phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).

Theo hồ sơ vụ án, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong lúc ăn uống tại quán “Ba Gà” (khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn) vào ngày 18-10-2025. Do xích mích với anh Lê Minh H. (SN 1987) và anh Huỳnh Văn Ng. (SN 1985, cùng ở phường Hoài Nhơn), anh em sinh đôi Phan Trung Nguyên và Phan Trung Sâm đã rủ một số đối tượng mang theo hung khí để trả thù. Nhóm đối tượng này đã hú hét náo loạn, đuổi đánh các nạn nhân. Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Quốc Tiên đã trực tiếp dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công, chích điện vào người anh H. và anh Ng., khiến anh H. bị thương tích.

Trong số 11 bị can, có đến 6 đối tượng (Nguyên, Sâm, Tiên, Đệ, Trường, Thoại) đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, vừa mới ra tù nhưng vẫn tiếp tục tái phạm với tính chất côn đồ, hung hãn.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hoài Nhơn đã củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi coi thường pháp luật của nhóm đối tượng trên.