Gia Lai: Khởi tố 11 đối tượng đánh người tại quán nhậu

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 18-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý gây thương tích”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Phan Trung Nguyên (SN 1999), Phan Trung Sâm (SN 1999), Nguyễn Quốc Tiên (SN 2000), Trần Quang Đệ (SN 2004), Lương Mai Xuân Trường (SN 2004), Nguyễn Hoàng Tú (SN 2007), Trần Quốc Vương (SN 2004), Trần Quang Nhất (SN 2008), Võ An Phước (SN 2008), Trần Văn Thoại (SN 2005) cùng trú tại phường Hoài Nhơn Đông và Cao Trần Sang (SN 2009, trú tại phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai).

Theo hồ sơ vụ án, sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn trong lúc ăn uống tại quán “Ba Gà” (khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn) vào ngày 18-10-2025. Do xích mích với anh Lê Minh H. (SN 1987) và anh Huỳnh Văn Ng. (SN 1985, cùng ở phường Hoài Nhơn), anh em sinh đôi Phan Trung Nguyên và Phan Trung Sâm đã rủ một số đối tượng mang theo hung khí để trả thù. Nhóm đối tượng này đã hú hét náo loạn, đuổi đánh các nạn nhân. Đặc biệt, đối tượng Nguyễn Quốc Tiên đã trực tiếp dùng bình xịt hơi cay và roi điện tấn công, chích điện vào người anh H. và anh Ng., khiến anh H. bị thương tích.

Trong số 11 bị can, có đến 6 đối tượng (Nguyên, Sâm, Tiên, Đệ, Trường, Thoại) đã có nhiều tiền án, tiền sự về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng, vừa mới ra tù nhưng vẫn tiếp tục tái phạm với tính chất côn đồ, hung hãn.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Hoài Nhơn đã củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm hành vi coi thường pháp luật của nhóm đối tượng trên.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Công an phường Hội Phú bắt 2 "siêu trộm"

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

