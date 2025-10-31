Gia Lai: Khởi tố 20 đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

(GLO)- Ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 20 đối tượng, trong đó, 4 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích và 16 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong số này, có 6 đối tượng bị bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Phan Thanh Long (SN 2003, trú tại phường Quy Nhơn Nam); Trần Văn Tiếp (SN 2007, trú tại xã Kim Sơn); Nguyễn Công Khanh (SN 2007, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi); Trịnh Công Vinh (SN 2007, trú tại xã Bình Hiệp); Hứa Thành Khoa (SN 2004) và Đặng Thành Đạt (SN 2007, cùng trú tại phường Quy Nhơn).

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Nhĩ Khang

Từ ngày 28 đến 31-5, do mâu thuẫn cá nhân giữa Phan Thanh Long và Trương Thanh Phúc (SN 2008, trú tại phường Quy Nhơn Nam), các đối tượng trên hẹn nhau qua mạng xã hội, chuẩn bị hung khí, đeo khẩu trang, đi xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, mang theo mác, kiếm, vỏ chai thủy tinh… rồi chạy dàn hàng ngang, nẹt pô gây tiếng nổ lớn, di chuyển trên nhiều tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam để tìm đối thủ đánh nhau.

Trên đường đi, các đối tượng cầm hung khí, vỏ chai, điều khiển xe dàn hàng ngang, nẹt pô tạo tiếng nổ lớn, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân bức xúc.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hung khí mà các đối tượng sử dụng để đánh nhau.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng đã thu thập đủ chứng cứ để khởi tố 20 đối tượng tham gia đánh nhau và gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.