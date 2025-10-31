Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Khởi tố 20 đối tượng đánh nhau, gây rối trật tự công cộng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUÝ HIỀN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 31-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố 20 đối tượng, trong đó, 4 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích và 16 đối tượng có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trong số này, có 6 đối tượng bị bắt tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” gồm: Phan Thanh Long (SN 2003, trú tại phường Quy Nhơn Nam); Trần Văn Tiếp (SN 2007, trú tại xã Kim Sơn); Nguyễn Công Khanh (SN 2007, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi); Trịnh Công Vinh (SN 2007, trú tại xã Bình Hiệp); Hứa Thành Khoa (SN 2004) và Đặng Thành Đạt (SN 2007, cùng trú tại phường Quy Nhơn).

khoi-to-cac-doi-tuong-6919.jpg
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Nhĩ Khang

Từ ngày 28 đến 31-5, do mâu thuẫn cá nhân giữa Phan Thanh Long và Trương Thanh Phúc (SN 2008, trú tại phường Quy Nhơn Nam), các đối tượng trên hẹn nhau qua mạng xã hội, chuẩn bị hung khí, đeo khẩu trang, đi xe mô tô, không đội mũ bảo hiểm, mang theo mác, kiếm, vỏ chai thủy tinh… rồi chạy dàn hàng ngang, nẹt pô gây tiếng nổ lớn, di chuyển trên nhiều tuyến đường thuộc phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam để tìm đối thủ đánh nhau.

Trên đường đi, các đối tượng cầm hung khí, vỏ chai, điều khiển xe dàn hàng ngang, nẹt pô tạo tiếng nổ lớn, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân bức xúc.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều hung khí mà các đối tượng sử dụng để đánh nhau.

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm-Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai), lực lượng chức năng đã thu thập đủ chứng cứ để khởi tố 20 đối tượng tham gia đánh nhau và gây rối trật tự công cộng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bị cáo Đinh Tóc nhận bản án 20 năm tù vì tội “Giết người”. Ảnh: M.N

Giết vợ cũ vì ghen tuông, lãnh án 20 năm tù

Tin tức

(GLO)- Sau khi nghe cáo trạng và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Đinh Tóc (SN 1991, trú tại xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) 20 năm tù về tội “Giết người”.

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Công an tỉnh Gia Lai tìm người bị hại liên quan đến đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ án Hồ Thị Mỹ Hạnh phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra vào các ngày 6, ngày 8 và 12-11-2024 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (cũ), theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 627/QĐ-VPCQCSĐT ngày 14-10-2025.

Lực lượng Quản lý thị trường đã thu giữ hàng chục ký cà phê giả tại hộ kinh doanh của ông S. Ảnh: Quang Kha

Thu giữ hàng chục ký cà phê giả ở phường Ayun Pa

Tin tức

(GLO)- Sáng 28-10, theo nguồn tin của phóng viên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vừa chuyển hồ sơ 1 vụ có dấu hiệu buôn bán hàng giả là thực phẩm đến Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ là cà phê giả.

null