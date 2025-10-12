Bắt giam đối tượng gây rối trật tự công cộng ở xã Tây Sơn

(GLO)- Sau thời gian củng cố hồ sơ và các chứng cứ, ngày 12-10, Công an xã Tây Sơn (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Xuân Lợi (SN 2001, ở thôn 2, xã Tây Sơn) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 6-7, sau khi sử dụng ma túy, Nguyễn Xuân Lợi cầm dao đi dạo dọc đường bê tông của thôn 2, vào sân nhà ông H.K.D. (SN 1971, ở cùng địa phương) la hét, đuổi đánh, đòi chém những người trong nhà ông D.

Công an xã Tây Sơn thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lợi. Ảnh: ĐVCC

Thấy Lợi cầm dao xông vào nhà, người trong nhà ông D. hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài đường. Lợi đuổi theo không kịp; tiếp tục vào nhà bà N.T.T. (SN 1986, ở cùng địa phương) chém bà T. nhưng không trúng.

Hành động coi thường pháp luật của Nguyễn Xuân Lợi chỉ dừng lại khi Công an xã Tây Sơn có mặt khống chế, thu giữ dao và đưa đối tượng về trụ sở điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.