Công an xã Mang Yang xử lý nghiêm nhóm thanh niên đua xe, nẹt pô

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Công an xã Mang Yang (tỉnh Gia Lai) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh củng cố hồ sơ xử lý 6 thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo đó, 6 đối tượng gồm: Lôi (SN 2011), Dưng (SN 2009), Xu (SN 2010), Kêt (SN 2008), Wưr (SN 2006), Yuin (SN 2005), cùng trú tại làng Bông Hiot (xã Mang Yang).

6 đối tượng tham gia đua xe, gây rối trật tự công cộng. Ảnh: ĐVCC

Những ngày đầu tháng 9, trên địa bàn xã Mang Yang nổi lên tình trạng một số đối tượng, chủ yếu là thanh thiếu niên, thường xuyên tụ tập điều khiển mô tô, xe gắn máy nẹt pô, rú ga, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường.

Hành vi này đã gây tiếng ồn lớn, mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và tạo bức xúc trong nhân dân. Vì vậy, Công an xã Mang Yang cử 2 tổ công tác thường xuyên tuần tra, mật phục trên các tuyến đường để bắt quả tang, xử lý nghiêm và ngăn chặn tình trạng này.

Khoảng 22 giờ đến 23 giờ ngày 2-9, tại đường Lý Thái Tổ (thuộc tổ dân phố 4, xã Mang Yang), 6 đối tượng trên điều khiển 6 mô tô có hành vi nẹt pô, rú ga, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu xoay vòng quanh biểu diễn nhiều vòng.

Công an xã Mang Yang đã triển khai lực lượng tuần tra ngăn chặn nhưng các đối tượng thách thức và bỏ chạy.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Mang Yang đã huy động lực lượng xác minh, truy xét nóng và bắt giữ được 6 đối tượng trên. Tại cơ quan Công an, các đối tượng Lôi, Dưng, Xu, Kêt, Wưr và Yuin đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra, các đối tượng hiện chưa có giấy phép lái xe theo quy định. Công an xã Mang Yang đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Thiếu tá Lê Huy Cương-Trưởng Công an xã Mang Yang, ngoài việc xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi đua xe, lạng lách, đơn vị còn tăng cường nắm tình hình trên không gian mạng để nhận diện, phát hiện các tài khoản kêu gọi tụ tập, đua xe trái phép; đồng thời, tuyên truyền người dân có biện pháp giáo dục, quản lý con em mình.

null