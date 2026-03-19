Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Gia Lai: Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra thông báo tìm người có liên quan đến đối tượng Bùi Văn Quyền (SN 1997, trú tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, Quyền làm nghề tài xế xe tải. Cuối tháng 12-2025, Quyền nhận chở thuê hơn 24 tấn cà phê nhân robusta trị giá hơn 2 tỷ đồng cho một công ty vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

doi-tuong-quyen-nhan-cho-hang-thue-nhung-da-mang-di-ban-lay-tien-tieu-xai-anh-duy-hai.jpg
Đối tượng Quyền nhận chở hàng thuê nhưng đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Ảnh: Duy Hải

Sau khi nhận hàng, đối tượng không chở đến điểm nhận theo hợp đồng mà mang đi bán cho nhiều cơ sở kinh doanh nông sản tại Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng để lấy tiền tiêu xài.

Nhận tin trình báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã vào cuộc xác minh. Sau đó, đối tượng đã bị khởi tố và tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai là người có liên quan đến đối tượng Quyền trong vụ án trên liên hệ với đơn vị tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; gặp điều tra viên thụ lý là Thiếu tá Lê Hồng Nam (SĐT 0972.117.979) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Chủ động phòng cháy tại các khu vực bỏ phiếu

Pháp luật

(GLO)- Nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử, lực lượng Công an toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn các khu vực bỏ phiếu thực hiện nghiêm các quy định phòng cháy, chữa cháy.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

Tin tức

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Gia Lai: Triệt xóa tụ điểm ma túy tuổi thiếu niên

Tin tức

(GLO)- Ngày 10-3, Công an xã Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) triệt xóa một tụ điểm tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan chủ yếu là thanh thiếu niên.

null