Gia Lai: Khởi tố đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra thông báo tìm người có liên quan đến đối tượng Bùi Văn Quyền (SN 1997, trú tại xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Theo hồ sơ, Quyền làm nghề tài xế xe tải. Cuối tháng 12-2025, Quyền nhận chở thuê hơn 24 tấn cà phê nhân robusta trị giá hơn 2 tỷ đồng cho một công ty vận tải trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đối tượng Quyền nhận chở hàng thuê nhưng đã mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Ảnh: Duy Hải

Sau khi nhận hàng, đối tượng không chở đến điểm nhận theo hợp đồng mà mang đi bán cho nhiều cơ sở kinh doanh nông sản tại Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng để lấy tiền tiêu xài.

Nhận tin trình báo về vụ việc, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã vào cuộc xác minh. Sau đó, đối tượng đã bị khởi tố và tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo ai là người có liên quan đến đối tượng Quyền trong vụ án trên liên hệ với đơn vị tại địa chỉ 267A Trần Phú, phường Diên Hồng; gặp điều tra viên thụ lý là Thiếu tá Lê Hồng Nam (SĐT 0972.117.979) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.