Gia Lai: Tuyên truyền pháp luật về giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn cho 1.400 học sinh

NGỌC LUẬN
(GLO)- Ngày 18-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Honda Trung Hùng tổ chức chương trình ngoại khóa an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 1.400 học sinh Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn).

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 phổ biến, cập nhật các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông ở lứa tuổi học đường và các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm như: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm...

Quang cảnh buổi ngoại khóa. Ảnh: Nhật Trường

Bằng phương pháp truyền đạt trực quan, sinh động, kết quả giao lưu hỏi - đáp có thưởng, chương trình ngoại khoá đã tạo được không khí hào hứng, giúp các em dễ dàng tiếp thu các kiến thức pháp luật bổ ích.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học sinh đã được trực tiếp tham gia trải nghiệm và thực hành các kỹ năng lái xe an toàn cơ bản, cách xử lý sự cố khi tham gia giao thông.

Thực hành kĩ năng lái xe trên sa hình. Ảnh: Nhật Trường

​Buổi tuyên truyền không chỉ trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế để tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông, mà còn góp phần xây dựng nét đẹp "Văn hóa giao thông" trong môi trường học đường, chung tay kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới.

Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Nhật Ánh (SN 1991, ca sĩ Miu Lê) và Vũ Khương An về hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", đồng thời khởi tố bị can Trần Minh Trang về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Đặt hình ảnh CSGT bắn tốc độ tại các "điểm nóng" để nhắc nhở người đi đường

(GLO)- Những ngày qua, người dân các phường An Nhơn, Bình Định và khu vực lân cận bày tỏ thích thú với cách làm sáng tạo của lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) khi đặt hình ảnh cán bộ CSGT bắn tốc độ tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra vi phạm, gây tai nạn giao thông.

(GLO)- Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

