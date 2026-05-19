Gia Lai: Tuyên truyền pháp luật về giao thông, hướng dẫn lái xe an toàn cho 1.400 học sinh

(GLO)- Ngày 18-5, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Honda Trung Hùng tổ chức chương trình ngoại khóa an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho 1.400 học sinh Trường THPT Trưng Vương (phường Quy Nhơn).

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh đã được cán bộ Đội CSGT đường bộ số 4 phổ biến, cập nhật các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; phân tích các nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông ở lứa tuổi học đường và các chế tài xử lý đối với hành vi vi phạm như: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm...

Quang cảnh buổi ngoại khóa. Ảnh: Nhật Trường

Bằng phương pháp truyền đạt trực quan, sinh động, kết quả giao lưu hỏi - đáp có thưởng, chương trình ngoại khoá đã tạo được không khí hào hứng, giúp các em dễ dàng tiếp thu các kiến thức pháp luật bổ ích.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học sinh đã được trực tiếp tham gia trải nghiệm và thực hành các kỹ năng lái xe an toàn cơ bản, cách xử lý sự cố khi tham gia giao thông.

Thực hành kĩ năng lái xe trên sa hình. Ảnh: Nhật Trường

​Buổi tuyên truyền không chỉ trang bị cho học sinh những kiến thức, kỹ năng thực tế để tự bảo vệ bản thân khi tham gia giao thông, mà còn góp phần xây dựng nét đẹp "Văn hóa giao thông" trong môi trường học đường, chung tay kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới.