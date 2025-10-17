Gia Lai: Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh

(GLO)- Ngày 17-10, các lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Tại Trường THCS Mỹ Hiệp (xã Phù Mỹ Nam), Chi nhánh Khai thác đường sắt Nghĩa Bình phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông), Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước tuyên truyền Luật Đường sắt cho hơn 800 học sinh và giáo viên nhà trường.

Bên cạnh đó, đại diện nhà trường và học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm túc công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh.

Dịp này, Đội Cảnh sát giao thông đường sắt số 2 đã trao 17 suất quà (200 nghìn đồng/suất) cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, khích lệ các em nỗ lực hơn nữa trong học tập.

Tặng quà cho học sinh Trường THCS Mỹ Hiệp. Ảnh: ĐVCC

*Cũng trong ngày 17-10, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, hướng dẫn 230 học sinh khối lớp 6, 8 Trường THCS Hoài Sơn (phường Hoài Nhơn Bắc) ký cam kết không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông.