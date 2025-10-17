Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

21 thanh thiếu niên xã Hoài Ân cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông

NHẬT LINH
(GLO)-Ngày 17-10, Tổ Cảnh sát Giao thông (CSGT) địa bàn xã Hoài Ân (thuộc Trạm CSGT Tuy Phước, Phòng CSGT, Công an tỉnh) tổ chức buổi tuyên truyền, nhắc nhở và cho 21 thanh thiếu niên ở xã Hoài Ân ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đây là số thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Tại buổi làm việc, cán bộ CSGT đã phân tích các hành vi vi phạm phổ biến trong lứa tuổi thanh thiếu niên như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển mô tô khi chưa đủ tuổi, chở quá số người quy định, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, lạng lách, nẹt pô, chạy xe quá tốc độ…

Song song đó, tổ công tác chiếu video, hình ảnh minh họa về hậu quả của các vụ tai nạn giao thông, giúp các em nhận thức rõ hơn tác hại của việc thiếu ý thức khi tham gia giao thông.

ky-cam-ket-chap-hanh-atgt.jpg
Các thanh thiếu niên ký cam kết tham gia giao thông an toàn. Ảnh: ĐVCC

Qua buổi tuyên truyền, từng thanh thiếu niên tự đánh giá lại hành vi của mình và ký cam kết không tái phạm, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

