Gia Lai: Tài xế xe tải ký cam kết chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát giao thông đã thông tin những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhấn mạnh các quy định về tốc độ, tải trọng, hành trình vận chuyển và việc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng đối với tài xế xe tải.
Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng nêu rõ một số hành vi vi phạm phổ biến như: dừng, đỗ sai quy định; lái xe sau khi sử dụng rượu bia; chở hàng quá tải trọng cho phép... nhằm giúp các tài xế xe tải nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.
Trong khuôn khổ chương trình, 30 tài xế xe tải đã ký bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời, bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.