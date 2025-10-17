Gia Lai: Tài xế xe tải ký cam kết chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông

(GLO)- Sáng 16-10, Trạm Cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho đội ngũ lái xe tải hoạt động trên địa bàn 2 xã An Lão và An Hòa.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Cảnh sát giao thông đã thông tin những nội dung cơ bản của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; nhấn mạnh các quy định về tốc độ, tải trọng, hành trình vận chuyển và việc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng đối với tài xế xe tải.

Các tài xế xe tải ký cam kết tuân thủ Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng nêu rõ một số hành vi vi phạm phổ biến như: dừng, đỗ sai quy định; lái xe sau khi sử dụng rượu bia; chở hàng quá tải trọng cho phép... nhằm giúp các tài xế xe tải nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông.

Trong khuôn khổ chương trình, 30 tài xế xe tải đã ký bản cam kết chấp hành nghiêm các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; đồng thời, bày tỏ sự đồng thuận, ủng hộ lực lượng chức năng trong công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.