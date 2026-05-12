Những trường hợp hộ chiếu còn hạn vẫn bị hủy giá trị sử dụng từ ngày 1-7

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, nhiều quy định mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh sẽ chính thức được áp dụng. Đáng chú ý là việc mở rộng các trường hợp hộ chiếu bị hủy giá trị sử dụng dù vẫn còn thời hạn.

Theo đó, ngoài các trường hợp đã được áp dụng trước đây, quy định mới còn bổ sung một số tình huống cụ thể dẫn đến việc hộ chiếu bị hủy giá trị.

Cụ thể, hủy giá trị hộ chiếu còn thời hạn bị mất hoặc đối với trường hợp đã quá 12 tháng kể từ ngày cơ quan chức năng hẹn trả hộ chiếu mà công dân không nhận hộ chiếu và không có thông báo bằng văn bản về lý do chưa nhận.

Đồng thời, thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu của người được thôi quốc tịch, bị tước quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam; thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn đối với trường hợp không còn thuộc đối tượng được sử dụng.

Ngoài ra, thu hồi, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu đã cấp cho người thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019; hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn đối với trường hợp đã được cấp hộ chiếu phổ thông mới; thu hồi, hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã được cấp nhưng bị sai thông tin trên hộ chiếu; hủy hộ chiếu của người đang bị truy nã nhằm ngăn chặn hành vi bỏ trốn ra nước ngoài hoặc phục vụ công tác điều tra, xét xử và thi hành án.

Đặc biệt, việc hủy giá trị hộ chiếu có thể được thực hiện trên hệ thống điện tử. Trong trường hợp này, người dân vẫn giữ hộ chiếu nhưng không thể sử dụng để xuất cảnh. Đối với hộ chiếu được cấp theo thủ tục rút gọn, loại hộ chiếu này chỉ có giá trị sử dụng một lần, cho mục đích xuất cảnh hoặc nhập cảnh.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin khi nhận hộ chiếu; không sử dụng hộ chiếu đã báo mất; không cho mượn, cầm cố hộ chiếu; đồng thời chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ trước khi xuất cảnh.