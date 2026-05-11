Khởi tố đối tượng đánh chết người ở Phú Thiện

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam với Dương Quang Trung (SN 1999, trú tại xã Phú Thiện) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối 20-4, Trung ngồi uống nước trà tại nhà người quen ở tổ 3, xã Phú Thiện. Tại đây có anh V.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện).

Đối tượng Trung bị khởi tố vì đánh chết người. Ảnh: Văn Ngọc

Khi đang nói chuyện, giữa anh T. và 1 nam thanh niên khác có xảy ra cãi cọ, thách thức đánh nhau nên Trung đứng ra ngăn cản. Lúc này, anh T. đã chửi bới Trung.

Bực tức, Trung dùng tay đấm vào má phải của anh T. khiến nạn nhân đập đầu vào tủ sắt đựng quần áo trong nhà, đập phần sau gáy xuống nền nhà bất tỉnh.

Anh T. bị thương được đưa đi điều trị tại bệnh viện, nhưng đến tối 21-4 đã tử vong vì chấn thương sọ não.

Sau khi sự việc xảy ra, Trung đã đến cơ quan Công an đầu thú. Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh), Công an xã Phú Thiện và các đơn vị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm việc với những người có liên quan để điều tra làm rõ.

Qua đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố Trung về hành vi cố ý gây thương tích với tình tiết tăng nặng định khung dẫn đến chết người.

Được biết, Trung đã có 1 tiền án về tội “Giết người” vào năm 2020.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

