Truy tìm 3 con dao trong vụ đánh nhau, gây rối ở cây xăng trên quốc lộ 14

(GLO)- Ngày 8-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã có thông báo về việc truy tìm vật chứng trong vụ án hình sự cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng xảy ra tại cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ 14.

Theo hồ sơ vụ án, Đào Nguyễn Duy Lâm (SN 2001, trú tại thôn Đại An 1, xã Ia Khươl) có mâu thuẫn với Thái Duy Tuấn (SN 2000, trú tại làng Tơ Vơn 1, xã Ia Khươl) nên đã thách thức đánh nhau ở cửa hàng xăng dầu Quốc Bảo thuộc thôn Đại An 2, xã Ia Khươl.

Đối tượng Lâm (hàng sau, thứ 2 từ trái qua) đã ném hung khí sau khi đánh nhau và gây rối ở cây xăng trên quốc lộ 14. Ảnh: Văn Hưng

Khoảng 20 giờ ngày 5-8-2025, Lâm rủ thêm Lê Thanh Phong (SN 1997, trú tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) và Hoàng Văn Toàn (SN 2002, trú tại xã Biển Hồ) mang theo hung khí là 3 con dao cùng tuýp sắt đi gặp Tuấn.

2 bên lao vào dùng dao chém gây thương tích cho nhau và đập phá tài sản ở cửa hàng xăng dầu. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt tạm giam cả 4 đối tượng trên để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận trong tối 5-8 khi đang bỏ trốn đã ném 1 con dao tự chế ở khu vực bãi đất trống trước cổng Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Păh ở mặt đường quốc lộ 14, thuộc thôn Tân Lập, xã Ia Khươl.

Sau đó, 2 con dao còn lại các đối tượng đã ném ở lề đường bên phải hướng từ Gia Lai đi Quảng Ngãi ở khu vực bảng giáp ranh địa phận 2 tỉnh.

Tuy nhiên, hiện cơ quan Công an vẫn chưa thu giữ được hung khí mà các đối tượng đã ném bỏ. Do đó, để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thông báo truy tìm 3 con dao.

Trong đó 1 con dao tự chế dài khoảng 60-80 cm, có mũi nhọn, phần lưỡi bằng kim loại, bản rộng nhất khoảng 3 cm; 1 con dao loại Thái Lan cán vàng dài khoảng 20 cm; 1 con dao dài khoảng 30 cm, lưỡi sắc bằng kim loại dài khoảng 18 cm, bản rộng khoảng 3 cm, cán dao bằng nhựa quấn băng keo đen bên ngoài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị quần chúng nhân dân biết thông tin về 3 con dao trên thì mang giao nộp hoặc cung cấp thông tin cho điều tra viên Đào Anh Thắng, SĐT 0965.182.479.

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

