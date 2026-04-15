Khởi tố đối tượng hành hung cụ bà bán bánh bèo ở Quy Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 15-4, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Gia Lai cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Ý (SN 1991, trú phường Quy Nhơn Nam) về tội gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Văn Ý là đối tượng hành hung bà T.T.L. (SN 1966, trú phường Quy Nhơn Nam) trong quán bánh bèo trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam từng gây phẫn nộ dư luận.

Đối tượng Nguyễn Văn Ý đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

“Đối tượng bị khởi tố theo khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự về tội gây rối trật tự công cộng, trong trường hợp phạm tội có dùng hung khí” - nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Gia Lai cho biết thêm.

Theo hồ sơ, vụ việc diễn ra vào khoảng 4 giờ 30 phút đến 4 giờ 55 phút ngày 7-4, tại quán Bánh bèo nóng Tây Sơn, địa chỉ 63 Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam.

Tại đây, Nguyễn Văn Ý liên tục dùng lời lẽ thô tục chửi bới, xúc phạm, xâm hại sức khỏe, danh dự và dùng tay đánh vào đầu, mặt của bà L. gây thương tích. Đối tượng còn dùng ghế nhựa, hung khí đe dọa nạn nhân.

Quán bánh bèo nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Chơn

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Ý có tính chất côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương, do đó cần xử lý nghiêm để răn đe.

Ngày 8-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ đối với đối tượng để điều tra.

Về phần nạn nhân, chiều 15-4, bà Lan cho biết đã xuất viện cách đây 3 ngày, tuy nhiên vẫn đang dùng thuốc để điều trị thương tích tại nhà, chưa thể đi làm trở lại.