Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

CSGT Gia Lai phát hiện xe tải chở hơn 4.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa phát hiện 1 xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa với hơn 4.000 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giá trị hàng hóa ước tính hơn 500 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 7 giờ 5 phút ngày 14-5, trong quá trình triển khai kế hoạch tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Trường Chinh (thuộc địa bàn phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT) phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 30M-524.xx do tài xế Nguyễn Anh K. (SN 2001, trú xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn.

so-hang-tren-xe-tai.jpg
Số lượng hàng hóa chất trên xe tải tại thời điểm phát hiện. Ảnh: ĐVCC

Lực lượng tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, qua đó phát hiện trên xe vận chuyển hơn 4.000 sản phẩm hàng hóa nghi nguồn gốc từ nước ngoài. Số hàng hóa này bao gồm giày dép, túi xách, kính mắt, quần áo, phụ tùng xe máy, xe đạp điện cùng nhiều mặt hàng tiêu dùng khác.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa trên.

luc-luong-csgt-phoi-hop-doi-qltt-so-4-kiem-tra.jpg
Lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra số hàng hóa có dấu hiệu vi phạm. Ảnh: ĐVCC

Tổ công tác đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) và Công an phường An Nhơn Đông đưa phương tiện cùng tang vật về trụ sở Đội Quản lý thị trường số 4 để xác minh, xử lý.

Bước đầu xác định tổng giá trị lô hàng vi phạm hơn 500 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ vi phạm, xử lý theo quy định.

Thượng tá Nguyễn Hồng Vang - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai - cho biết: Thực hiện kế hoạch và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, đơn vị đã và đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm quyết liệt đấu tranh, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm qua địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

Gia Lai: Bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo dưới vỏ bọc “cho vay đáo hạn ngân hàng”

Tin tức

(GLO)- Ngày 11-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với Lê Tài Nông (SN 1988, trú phường Quy Nhơn Bắc) và Nguyễn Thị Thoa (SN 1985, trú phường An Nhơn Nam) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Truy tố cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH

Tin tức

Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH về tội “Nhận hối lộ” liên quan sai phạm trong hoạt động cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Theo cáo trạng, ông Hoan đã nhiều lần nhận hối lộ với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng.

Giữ bình yên đường phố về đêm

Giữ bình yên đường phố về đêm

Pháp luật

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

null