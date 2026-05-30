Gia Lai: 30 cơ sở bị phạt hơn 81 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm

(GLO)- Ngày 30-5, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai Nguyễn Thị Tuyết Nhung thông tin: Qua kiểm tra trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026, cơ quan chức năng đã xử phạt 30 cơ sở vi phạm với tổng số tiền hơn 81 triệu đồng; đồng thời nhắc nhở 19 cơ sở khắc phục các tồn tại, hạn chế.

“Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2026 diễn ra trên địa bàn tỉnh từ 20-4 đến 20-5. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm được triển khai đồng bộ từ tuyến tỉnh đến cơ sở.

Toàn tỉnh đã thành lập 90 đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó, tuyến tỉnh có 3 đoàn và tuyến xã, phường có 87 đoàn. Các đoàn đã tiến hành kiểm tra tổng cộng 1.733 cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm và dịch vụ ăn uống.

Qua kiểm tra cho thấy đa số các cơ sở chấp hành tốt quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, có 49 cơ sở vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, hồ sơ pháp lý và điều kiện vệ sinh trong chế biến, kinh doanh thực phẩm. Các vi phạm chủ yếu tập trung ở nhóm cơ sở nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, việc lưu mẫu thực phẩm, điều kiện bảo quản, hồ sơ pháp lý và kiến thức an toàn thực phẩm của người chế biến.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính các cơ sở vi phạm, ngành chức năng cũng đã thực hiện lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm nhằm phục vụ công tác giám sát chất lượng thực phẩm trên địa bàn.

Trong thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và chính quyền địa phương đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất, nhất là đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, cơ sở phục vụ du lịch, lễ hội và các sự kiện tập trung đông người.

Đồng thời, sẽ tăng cường hậu kiểm, giám sát nguy cơ, lấy mẫu kiểm nghiệm thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm nâng cao tính răn đe và phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Ngành Y tế cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, tập huấn, hướng dẫn kiến thức an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người dân; đặc biệt tăng cường cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong mùa nắng nóng để hạn chế thấp nhất các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Tuyết Nhung khuyến cáo: Để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, người dân cần lựa chọn cơ sở ăn uống bảo đảm vệ sinh, ưu tiên các cơ sở có giấy phép, thực hiện ăn chín uống sôi. Khi có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm như sốt, nôn ói, đau bụng … cần đến cơ sở y tế sớm để được điều trị kịp thời.