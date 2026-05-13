Xe khách gặp nạn tại đèo An Khê đã được cẩu lên khỏi vực sâu

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 13-5, lãnh đạo UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xác nhận: Lực lượng chức năng đã cẩu xe khách gặp nạn tại đèo An Khê ra khỏi vực sâu thuộc địa bàn thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê.

Xe khách lao xuống vực sâu hơn 30 m cạnh quốc lộ 19. Ảnh: Trần Hóa

Theo đó, ngày 12-5, đơn vị cứu hộ đã tiến hành ủi đường công vụ từ quốc lộ 19 dẫn đến vị trí xe khách nằm dưới đáy vực, với chiều dài quãng đường hơn 100 m.

Ông Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Công ty TNHH Vân Tình (đơn vị cứu hộ) cho biết: Chiều cùng ngày, đơn vị sử dụng đồng thời 2 xe múc để đưa xe khách lên quốc lộ.

Xe khách hư hỏng nặng sau khi rơi xuống vực. Ảnh: Trần Hóa

Đến 16 giờ ngày 12-5, xe khách đã được đưa lên quốc lộ 19 và đến tối cùng ngày phương tiện đã được đưa về Bến xe Phú Phong (xã Tây Sơn).

Đơn vị cứu hộ đã mở đường công vụ để đưa xe khách ra khỏi vực sâu. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi lao từ độ cao hơn 30 m từ mặt đường quốc lộ 19 xuống đáy vực, xe khách giường nằm đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhiều bộ phận biến dạng.

Phần đầu xe khách đã bị biến dạng sau khi cắm đầu xuống vực. Ảnh: Nguyễn Chơn

Về phần các nạn nhân, đến ngày 13-5 đã có 7 hành khách xuất viện, 4 hành khách còn nằm viện điều trị. Trong đó, 3 nạn nhân hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, 1 hành khách đang được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Tây Sơn.

Phần đầu xe ben cũng hư hỏng nặng sau vụ tai nạn. Ảnh: Nguyễn Chơn

Như đã thông tin, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10-5, tại Km 61+100 quốc lộ 19 thuộc đoạn đèo An Khê qua địa bàn thôn Thượng Sơn (xã Bình Khê) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Thời điểm trên, xe ben mang biển kiểm soát 77H-003.xx do tài xế Nguyễn Thanh Y. (SN 1982, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, trong lúc đổ đèo An Khê (hướng Pleiku - Quy Nhơn) đã tông mạnh vào phía sau xe khách biển kiểm soát 50H-059.xx của nhà xe Lâm Nhật Minh chạy cùng chiều phía trước.

Đơn vị cứu hộ sử dụng 2 xe múc để đưa xe khách giường nằm ra khỏi vực. Clip: Văn Tình

Cú va chạm khiến xe khách do tài xế Phạm Thiện T. (SN 1998, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển bị mất lái, lao xuống vực sâu hơn 30 m. Hậu quả, bà P.T.N. (SN 1988, hành khách trên xe, trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) tử vong trên đường đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương.

Bước đầu Công an tỉnh Gia Lai nhận định nguyên nhân tai nạn có thể là do xe ben bị mất phanh.

