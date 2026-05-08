Lật xe khách trên đèo Tô Na, 3 người thương vong

(GLO)- Rạng sáng 8-5, tại đèo Tô Na trên quốc lộ 25 đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày tại Km 110+500 m trên quốc lộ 25 đoạn qua buôn Phùm, xã Uar.

Xe khách Hùng Phương bị lật khiến 3 người thương vong trên đèo Tô Na. Ảnh: Văn Hoàng

Thời điểm trên, xe khách BKS 77F-000.xx loại 16 chỗ ngồi của nhà xe Hùng Phương do anh Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc) điều khiển lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao đã mất lái, bị lật lao xuống lề đường bên trái.

Vụ tai nạn khiến 3 hành khách trên xe thương vong. Trong đó bà V.T.H. (SN 1951, trú tại xã Phú Túc) tử vong. Anh L.K.H. (SN 1989) và anh N.V.H. (SN 1980, cùng trú tại xã Phú Túc) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Krông Pa.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường đèo quanh co. Ảnh: Văn Hoàng

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn.

Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do tài xế điều khiển xe vào khúc cua không làm chủ tốc độ dẫn đến mất lái.