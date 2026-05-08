Lật xe khách trên đèo Tô Na, 3 người thương vong

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Rạng sáng 8-5, tại đèo Tô Na trên quốc lộ 25 đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, 2 người bị thương nặng.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày tại Km 110+500 m trên quốc lộ 25 đoạn qua buôn Phùm, xã Uar.

Xe khách Hùng Phương bị lật khiến 3 người thương vong trên đèo Tô Na. Ảnh: Văn Hoàng

Thời điểm trên, xe khách BKS 77F-000.xx loại 16 chỗ ngồi của nhà xe Hùng Phương do anh Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc) điều khiển lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao đã mất lái, bị lật lao xuống lề đường bên trái.

Vụ tai nạn khiến 3 hành khách trên xe thương vong. Trong đó bà V.T.H. (SN 1951, trú tại xã Phú Túc) tử vong. Anh L.K.H. (SN 1989) và anh N.V.H. (SN 1980, cùng trú tại xã Phú Túc) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Krông Pa.

Khu vực xảy ra tai nạn là đoạn đường đèo quanh co. Ảnh: Văn Hoàng

Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn.

Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do tài xế điều khiển xe vào khúc cua không làm chủ tốc độ dẫn đến mất lái.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

