Lật xe khách trên đèo Tô Na, 3 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 40 phút cùng ngày tại Km 110+500 m trên quốc lộ 25 đoạn qua buôn Phùm, xã Uar.
Thời điểm trên, xe khách BKS 77F-000.xx loại 16 chỗ ngồi của nhà xe Hùng Phương do anh Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc) điều khiển lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao đã mất lái, bị lật lao xuống lề đường bên trái.
Vụ tai nạn khiến 3 hành khách trên xe thương vong. Trong đó bà V.T.H. (SN 1951, trú tại xã Phú Túc) tử vong. Anh L.K.H. (SN 1989) và anh N.V.H. (SN 1980, cùng trú tại xã Phú Túc) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Krông Pa.
Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 7 người, gồm 5 hành khách, 1 phụ xe và 1 tài xế. Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định tài xế Hậu có giấy phép lái xe hạng D, không có nồng độ cồn.
Bước đầu xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn do tài xế điều khiển xe vào khúc cua không làm chủ tốc độ dẫn đến mất lái.