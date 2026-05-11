Xe khách giường nằm lao xuống vực trên đèo An Khê, 1 người tử vong

(GLO)- Sáng 11-5, lãnh đạo UBND xã Bình Khê (tỉnh Gia Lai) xác nhận trên quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê (thuộc thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê) vừa xảy ra vụ xe khách rơi xuống vực khiến 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra lúc 22 giờ 55 phút ngày 10-5, tại Km 61+100 quốc lộ 19 thuộc đoạn đèo An Khê qua địa bàn thôn Thượng Sơn, xã Bình Khê.

Xe khách giường nằm rơi xuống vực sâu hàng chục mét. Ảnh: Nguồn tin cung cấp

Thời điểm này, xe ben mang biển kiểm soát 77H-003.xx do ông Nguyễn Thanh Y. (SN 1998, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển theo hướng Pleiku - Quy Nhơn, khi đến địa điểm trên thì tông vào đuôi xe khách biển kiểm soát 50H-059.xx (của nhà xe Lâm Nhật Minh, chạy tuyến Đắk Lắk - Đà Nẵng) do ông Phạm Thiện T. (SN 1998, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy cùng chiều phía trước, làm xe khách lao xuống vực.

Xe ben va chạm với xe khách. Ảnh: ĐVCC

Một nguồn tin có mặt tại hiện trường cho hay, vị trí phát hiện xe khách gặp nạn sâu hàng chục mét.

Các lực lượng thuộc Công an tỉnh Gia Lai và xã Bình Khê đã huy động nhân lực, sử dụng thiết bị, dây cáp để tiếp cận xe khách và đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường.

Đoạn đường xảy ra va chạm. Ảnh: ĐVCC

Xác minh ban đầu, thời điểm này trên xe có 12 người gồm cả tài xế và hành khách. Vụ tai nạn khiến bà P.T.N. (SN 1988, hành khách trên xe, trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) tử vong sau đó.

Hai nạn nhân khác bị gãy xương ở chân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, những người còn lại bị sây sát nhẹ được sơ cứu tại Trung tâm Y tế Tây Sơn.

Lực lượng Công an các đơn vị và cơ quan chức năng sử dụng thiết bị đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Vụ tai nạn khiến 2 phương tiện hư hỏng, thiệt hại ước tính 200 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ việc đang được các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ.