Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-5, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc) liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên đèo Tô Na.

Trước đó, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, Hậu điều khiển xe khách loại 16 chỗ ngồi của nhà xe Hùng Phương BKS 77F-000.xx lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao trên quốc lộ 25.

tai-xe-hau-da-khon-lam-chu-toc-do-dan-den-mat-lai-o-khuc-cua-tren-deo-to-na-anh-van-hoang.jpg
Tài xế Hậu không làm chủ tốc độ dẫn đến mất lái ở khúc cua trên đèo Tô Na. Ảnh: Văn Hoàng

Khi đến đèo Tô Na tại Km 110+500 m, vào đoạn cua thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, Hậu mất lái khiến chiếc xe bị lật, lao xuống lề đường bên trái.

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H. (SN 1951, trú tại xã Phú Túc) tử vong tại chỗ, anh L.K.H. (SN 1989) và anh N.V.H. (SN 1980, cùng trú tại xã Phú Túc) tử vong khi đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Krông Pa.

Sau khi tai nạn xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) và các lực lượng liên quan khẩn trương điều tra làm rõ.

tai-xe-hau-da-bi-tam-giu-hinh-su-sau-khi-gay-ra-vu-tai-nan-giao-thong-khien-3-nguoi-tu-vong-anh-van-hoang.jpg
Tài xế Hậu đã bị tạm giữ hình sự sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong. Ảnh: Văn Hoàng

Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế không làm chủ tốc độ khi vào khúc cua, không làm chủ tay lái dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi của Hậu có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự với Hậu để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Hậu có giấy phép lái xe hạng D. Qua kiểm tra xác định Hậu không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

Tin tức

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Kiểm soát, ngăn chặn thuốc lá lậu

Pháp luật

(GLO)- Gia Lai có hơn 80 km đường biên giới, có Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh cùng nhiều đường mòn, lối mở, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, song đây cũng là điều kiện để các đối tượng lợi dụng mua bán, vận chuyển hàng cấm từ Campuchia vào Việt Nam, đặc biệt là thuốc lá.

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Tin tức

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

null