Tạm giữ hình sự tài xế xe khách gây tai nạn khiến 3 người thiệt mạng

(GLO)- Sáng 9-5, theo nguồn tin của phóng viên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự tài xế Trần Văn Hậu (SN 1972, trú tại xã Phú Túc) liên quan đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong trên đèo Tô Na.

Trước đó, khoảng 5 giờ 40 phút ngày 8-5, Hậu điều khiển xe khách loại 16 chỗ ngồi của nhà xe Hùng Phương BKS 77F-000.xx lưu thông theo hướng xã Uar đi xã Ia Sao trên quốc lộ 25.

Tài xế Hậu không làm chủ tốc độ dẫn đến mất lái ở khúc cua trên đèo Tô Na. Ảnh: Văn Hoàng

Khi đến đèo Tô Na tại Km 110+500 m, vào đoạn cua thuộc địa phận buôn Phùm, xã Uar, Hậu mất lái khiến chiếc xe bị lật, lao xuống lề đường bên trái.

Vụ tai nạn khiến bà V.T.H. (SN 1951, trú tại xã Phú Túc) tử vong tại chỗ, anh L.K.H. (SN 1989) và anh N.V.H. (SN 1980, cùng trú tại xã Phú Túc) tử vong khi đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Krông Pa.

Sau khi tai nạn xảy ra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật Hình sự (Công an tỉnh) và các lực lượng liên quan khẩn trương điều tra làm rõ.

Tài xế Hậu đã bị tạm giữ hình sự sau khi gây ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong. Ảnh: Văn Hoàng

Bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn do tài xế không làm chủ tốc độ khi vào khúc cua, không làm chủ tay lái dẫn đến vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Hành vi của Hậu có dấu hiệu của tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự với Hậu để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, Hậu có giấy phép lái xe hạng D. Qua kiểm tra xác định Hậu không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.