Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Vụ xe khách lao xuống vực tại đèo An Khê: Có thể do xe ben bị mất phanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Liên quan vụ xe khách giường nằm lao xuống vực tại đèo An Khê (tuyến quốc lộ 19 qua xã Bình Khê) vào đêm 10-5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết nguyên nhân ban đầu có thể là do xe ben trong lúc đổ đèo bị mất phanh.

Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai nhận định xe ben mang biển kiểm soát 77H-003.xx do tài xế Nguyễn Thanh Y. (SN 1982, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, trong lúc đổ đèo An Khê (hướng Pleiku - Quy Nhơn) đã bị mất phanh.

Tình huống này dẫn tới sự việc xe ben tông mạnh vào phía sau xe khách biển kiểm soát 50H-059.xx của nhà xe Lâm Nhật Minh chạy cùng chiều phía trước.

hien-truong-sang-11-5.jpg
Xe khách rơi xuống đáy vực với độ sâu hơn 30 m. Ảnh: ĐVCC

Cú va chạm mạnh khiến xe khách do tài xế Phạm Thiện T. (SN 1998, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển mất lái, lao xuống vực sâu khoảng hơn 30 m, cạnh quốc lộ 19.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường trong đêm để chỉ đạo tổ chức cứu người bị nạn, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự khu vực.

xe-ben-lien-quan.jpg
Xe ben va chạm với xe khách. Ảnh: ĐVCC

Trong điều kiện đêm tối, địa hình hiểm trở, lực lượng Công an đã nỗ lực tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân ra khỏi vực sâu đi cấp cứu kịp thời.

Sáng cùng ngày, thông tin từ UBND xã Bình Khê cho hay: Lực lượng Công an và Ban Chỉ huy quân sự địa phương đang túc trực, bảo vệ hiện trường, phương tiện và tài sản của nhà xe và hành khách.

lanh-dao-xa-binh-khe-tham-hoi-nan-nhan.jpg
Lãnh đạo UBND xã Bình Khê thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Tây Sơn. Ảnh: ĐVCC

Địa phương cũng lập 2 tổ công tác để thăm hỏi, hỗ trợ 9,5 triệu đồng cho các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai và Trung tâm Y tế Tây Sơn. Trong đó, nạn nhân tử vong được hỗ trợ 3 triệu đồng, 5 trường hợp bị thương nặng mỗi người được hỗ trợ 1-1,5 triệu đồng.

Trong số hành khách bị thương có 6 người đã xuất viện.

bao-ve-phuong-tien.jpg
Lực lượng Công an và Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Khê túc trực, bảo vệ hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Như đã thông tin, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10-5, tại Km 61+100 quốc lộ 19 thuộc đoạn đèo An Khê qua địa bàn thôn Thượng Sơn (xã Bình Khê) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực. Hậu quả, bà P.T.N. (SN 1988, hành khách trên xe, trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) tử vong trên đường đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5

Thời sự

(GLO)- Sáng 8-5, tại Sở Chỉ huy Quân khu 5 (TP. Đà Nẵng), Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5.

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế - xã hội

Thời sự

(GLO)- Chiều 6-5, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị đánh giá kinh tế - xã hội tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5-2026.

Gia Lai: Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm để kéo giảm tai nạn giao thông

Đẩy mạnh tuyên truyền, xử lý vi phạm để kéo giảm tai nạn giao thông

Thời sự

(GLO)- Chiều 29-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương trên địa bàn tỉnh nhằm sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) quý I/2026 và triển khai nhiệm vụ thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung làm việc với 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng

Thời sự

(GLO)- Ngày 29-4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 xã Lơ Pang và Kon Chiêng nhằm nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay, đồng thời định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”.

Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”

Thời sự

(GLO)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026 vào ngày 28-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hoàn thiện quy trình tuyển quân khép kín với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm chất lượng huấn luyện và giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh

Thời sự

(GLO)- Tối 27-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh tại phường Quy Nhơn Nam.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ hai dự án trọng điểm.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ 2 dự án trọng điểm

Thời sự

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng để triển khai 2 dự án hạ tầng quan trọng, gồm tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp và Bến cảng Phù Mỹ, cùng khu tái định cư vùng thiên tai tại xã Phù Mỹ Đông.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Các địa phương cần nhận diện rõ dư địa phát triển

Thời sự

(GLO)- Sáng 25-4, làm việc với các xã Chư Pưh, Ia Le, Ia Hrú (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dư địa tăng trưởng còn lớn, các địa phương cần nhận diện rõ để triển khai hiệu quả nhiệm vụ.

null