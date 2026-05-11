Vụ xe khách lao xuống vực tại đèo An Khê: Có thể do xe ben bị mất phanh

(GLO)- Liên quan vụ xe khách giường nằm lao xuống vực tại đèo An Khê (tuyến quốc lộ 19 qua xã Bình Khê) vào đêm 10-5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết nguyên nhân ban đầu có thể là do xe ben trong lúc đổ đèo bị mất phanh.

Theo đó, Công an tỉnh Gia Lai nhận định xe ben mang biển kiểm soát 77H-003.xx do tài xế Nguyễn Thanh Y. (SN 1982, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, trong lúc đổ đèo An Khê (hướng Pleiku - Quy Nhơn) đã bị mất phanh.

Tình huống này dẫn tới sự việc xe ben tông mạnh vào phía sau xe khách biển kiểm soát 50H-059.xx của nhà xe Lâm Nhật Minh chạy cùng chiều phía trước.

Xe khách rơi xuống đáy vực với độ sâu hơn 30 m. Ảnh: ĐVCC

Cú va chạm mạnh khiến xe khách do tài xế Phạm Thiện T. (SN 1998, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển mất lái, lao xuống vực sâu khoảng hơn 30 m, cạnh quốc lộ 19.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ. Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp có mặt tại hiện trường trong đêm để chỉ đạo tổ chức cứu người bị nạn, phân luồng giao thông và bảo đảm an ninh trật tự khu vực.

Xe ben va chạm với xe khách. Ảnh: ĐVCC

Trong điều kiện đêm tối, địa hình hiểm trở, lực lượng Công an đã nỗ lực tiếp cận hiện trường, đưa các nạn nhân ra khỏi vực sâu đi cấp cứu kịp thời.

Sáng cùng ngày, thông tin từ UBND xã Bình Khê cho hay: Lực lượng Công an và Ban Chỉ huy quân sự địa phương đang túc trực, bảo vệ hiện trường, phương tiện và tài sản của nhà xe và hành khách.

Lãnh đạo UBND xã Bình Khê thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân đang điều trị tại Trung tâm Y tế Tây Sơn. Ảnh: ĐVCC

Địa phương cũng lập 2 tổ công tác để thăm hỏi, hỗ trợ 9,5 triệu đồng cho các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai và Trung tâm Y tế Tây Sơn. Trong đó, nạn nhân tử vong được hỗ trợ 3 triệu đồng, 5 trường hợp bị thương nặng mỗi người được hỗ trợ 1-1,5 triệu đồng.

Trong số hành khách bị thương có 6 người đã xuất viện.

Lực lượng Công an và Ban Chỉ huy quân sự xã Bình Khê túc trực, bảo vệ hiện trường. Ảnh: ĐVCC

Như đã thông tin, khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10-5, tại Km 61+100 quốc lộ 19 thuộc đoạn đèo An Khê qua địa bàn thôn Thượng Sơn (xã Bình Khê) xảy ra vụ xe khách lao xuống vực. Hậu quả, bà P.T.N. (SN 1988, hành khách trên xe, trú xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) tử vong trên đường đi cấp cứu và nhiều người khác bị thương.