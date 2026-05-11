Cần xử lý nghiêm xe khách dừng đỗ, đón trả khách trái quy định

(GLO)- Tại nhiều nút giao thông, khu dân cư dọc một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều xe khách vẫn ngang nhiên dừng đỗ, đón trả khách trái quy định, hình thành các “bến cóc” suốt nhiều năm qua.

Tình trạng xe khách dừng xếp dỡ hàng hóa, đón trả khách trái quy định diễn ra thường xuyên trên QL 1, nhất là tại các nút giao, khu vực đông dân cư vào khung giờ cuối chiều. Phổ biến là các xe khách giường nằm chạy tuyến Gia Lai - TP. Hồ Chí Minh; xe khách 16 chỗ hoạt động nội tỉnh.

Có mặt tại ngã ba QL 1 - đường Lê Hồng Phong (thường gọi ngã ba Bình Minh, thuộc phường Hoài Nhơn Tây) vào khoảng 17 giờ ngày 4-5, phóng viên ghi nhận chỉ trong chưa đầy 30 phút, hơn 10 phương tiện, gồm xe giường nằm, xe khách 16 chỗ ngang nhiên dừng đỗ đón khách. Việc dừng đỗ tùy tiện khiến phương tiện giao thông qua khu vực này thường xuyên ùn ứ.

Bãi xe tự phát tại khu vực ngã ba Bình Minh (phường Hoài Nhơn Tây). Ảnh: Đ.M

Đáng lo ngại, nhiều phương tiện còn dừng ngay giữa nút giao để xếp hàng, đón khách, tạo cảnh tượng lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cụ thể, lúc 17 giờ 19 phút ngày 4-5, xe khách giường nằm Hoa Nho mang biển kiểm soát 51B-269.59 dừng chắn ngang ngã ba để đón khách.

Khi xe này vừa rời đi, vị trí tiếp tục bị chiếm dụng bởi xe khách Đạt Thành biển số 77H-051.10, rồi đến xe khách Bảy Tàu biển số 77B-008.07.

Dù việc dừng đỗ giữa nút giao làm che khuất tầm nhìn, cản trở lưu thông, đặc biệt nguy hiểm với người đi xe máy, xe đạp, song các phương tiện vẫn hoạt động công khai.

Ông Đỗ Minh Trung - Tổ trưởng Tổ dân phố Phụng Du 2 (phường Hoài Nhơn Tây) cho biết: “Ngã ba Bình Minh lâu nay chẳng khác gì bến xe tự phát. Xế chiều, xe cộ qua lại đông nhưng xe khách vẫn dừng đón trả khách ngay trên lòng đường, khiến giao thông lộn xộn, nguy cơ tai nạn tăng cao”.

Không chỉ tại Hoài Nhơn Tây, tình trạng “bến cóc” còn diễn ra tại nhiều điểm khác dọc QL 1 qua địa bàn Hoài Nhơn như ngã ba Chương Hòa, ngã tư Tam Quan, ngã tư An Lão.

Tương tự, trên QL 1 qua Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn; hay trên QL 19 qua Tây Sơn, An Nhơn cũng xuất hiện nhiều điểm đón trả khách tự phát, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không chỉ gây cản trở giao thông, việc dừng đỗ tùy tiện còn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Lúc 10 giờ ngày 3-5, tại nút giao QL 1 - QL 1D (ngã ba Phú Tài, phường Quy Nhơn Bắc), phóng viên ghi nhận xe khách Thành Được loại 16 chỗ mang biển số 77F-000.80 dừng ngay giữa ngã ba để trả khách. Cùng thời điểm, nhiều xe máy của người thân hành khách và tài xế xe ôm cũng dừng trên lòng đường, khiến giao thông khu vực trở nên hỗn loạn.

Đáng chú ý, tại một số địa phương, xe khách còn chiếm dụng không gian trước cổng trường học để tập kết hàng hóa, đón khách, gây nguy hiểm cho học sinh và phụ huynh vào giờ tan trường.

Chiều 4-5, phóng viên ghi nhận nhiều xe khách dừng trên QL 1, đoạn trước Trường Tiểu học số 2 Hoài Tân (phường Hoài Nhơn Nam) để đón khách, dù khu vực này đã có biển cấm lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường.

Xe khách ngang nhiên dừng đỗ đón khách tại khu vực ngã ba Bình Minh (phường Hoài Nhơn Tây). Ảnh: Đ.M

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), tình trạng xe khách dừng đỗ, đón trả khách trái quy định không chỉ xảy ra trên quốc lộ mà còn xuất hiện trên nhiều tuyến tỉnh lộ, đường giao thông địa phương.

Mới đây, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) đã xử phạt tổng cộng 1,8 triệu đồng đối với 2 tài xế nhà xe Đệ Nhất (xã Tuy Phước Đông) vì hành vi dừng đỗ trước cổng Trường THCS Phước Hòa, trên tuyến tỉnh lộ 640, để bốc xếp hàng hóa và đón khách.

Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng phát hiện phương tiện của nhà xe này có dấu hiệu tắt thiết bị giám sát hành trình, vi phạm tốc độ và đã yêu cầu DN giải trình, làm rõ để xử lý theo quy định.

Ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết: Sở đã thành lập tổ công tác kiểm tra, theo dõi tình hình trên toàn tỉnh; đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phối hợp chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, chấm dứt tình trạng này.

Liên quan đến tình trạng “bến cóc” trên QL 1, Thượng tá Nguyễn Trần Xuân Vương, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Thời gian qua, lực lượng chức năng đã duy trì tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, một số phương tiện vẫn có biểu hiện đối phó, lén lút hoạt động.

“Chúng tôi đã chỉ đạo 4 tổ công tác tăng cường tuần tra trên toàn tuyến, tập trung vào các khung giờ cao điểm và những khu vực nổi cộm để xử lý nghiêm hành vi đón, trả khách trái quy định, từng bước lập lại trật tự an toàn giao thông” - Thượng tá Vương cho biết.