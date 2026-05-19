Gia Lai trang bị kiến thức an toàn giao thông cho 900 hội viên phụ nữ

(GLO)- Ngày 18 và 19-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 9 điểm truyền thông pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho 900 hội viên, phụ nữ tại các xã: Phù Mỹ Tây, Phù Mỹ Nam, Phù Mỹ, Tam Quan, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam, Hoài Nhơn Đông và Hoài Nhơn.

Tại các điểm truyền thông, hội viên, phụ nữ được phổ biến các quy định của pháp luật hiện hành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; các hành vi vi phạm phổ biến, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông; đồng thời cập nhật quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Hội viên, phụ nữ được phổ biến các quy định pháp luật hiện hành về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Đồng Lai

Bên cạnh đó, chương trình còn làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cấp Hội và hội viên phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Các hội viên cũng được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông an toàn.

Điểm nhấn của chương trình là hình thức truyền thông trực tiếp kết hợp sân khấu hóa thông qua tiểu phẩm tuyên truyền “Một phút chủ quan”. Với nội dung gần gũi, dễ hiểu, tiểu phẩm tái hiện nhiều tình huống thường gặp khi tham gia giao thông; qua đó, cảnh báo hậu quả của sự chủ quan, thiếu ý thức chấp hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phù Mỹ Nam ra mắt Câu lạc bộ “Gia đình hội viên, phụ nữ có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông”. Ảnh: Đồng Lai

Sau buổi truyền thông, Hội Liên hiệp Phụ nữ 9 xã nói trên đã ra mắt 9 Câu lạc bộ “Gia đình hội viên, phụ nữ có trách nhiệm trong thực hiện an toàn giao thông” với 30 thành viên/câu lạc bộ. Các câu lạc bộ được thành lập nhằm phát huy vai trò nòng cốt của hội viên, phụ nữ trong tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, an toàn và hạnh phúc.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên, phụ nữ; đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm 5% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương trong năm 2026 so với năm 2025 theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại Quyết định số 440/QĐ-UBND ngày 30-1-2026.