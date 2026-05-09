Gia Lai trao 331 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Sáng 8-5, tại phường Ayun Pa, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức trao tặng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Tham dự chương trình có Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Văn Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Nguyễn Tấn Hiểu, cùng đại diện lãnh đạo các địa phương và nhà tài trợ.

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Văn Lý trao thẻ BHYT cho người dân. Ảnh: Thu Hà

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 331 thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình với tuổi đời từ 60 đến dưới 75 tuổi thuộc các xã, phường: Ayun Pa, Chư Sê, Chư Prông, Vĩnh Thạnh và Kbang.

Trước đó, BHXH tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh trao tặng 743 thẻ BHYT với tổng trị giá hơn 312 triệu đồng tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai.

Ban tổ chức trao 331 thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Thu Hà

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc BHXH tỉnh Đặng Văn Lý khẳng định: Những tấm thẻ BHYT được trao tặng không chỉ giúp người dân giảm gánh nặng chi phí khám - chữa bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Thay mặt BHXH tỉnh, ông trân trọng và cảm ơn Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, các nhà tài trợ đã đồng hành cùng địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội, góp phần mở rộng diện bao phủ BHYT trên địa bàn.

