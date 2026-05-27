Cần khôi phục biển báo và kiểm soát tải trọng xe qua cầu Tuân Lễ

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được phản ánh của người dân xã Tuy Phước Bắc (tỉnh Gia Lai) về một số bất cập trong tổ chức giao thông tại cầu Tuân Lễ bắc qua sông Côn trên tuyến đường huyện 42, nối liền 2 thôn Quảng Điền và Tuân Lễ.

Theo đó, cầu Tuân Lễ được xây dựng năm 2012, dài 185 m, rộng 5 m, tải trọng thiết kế 10 tấn. Tuy nhiên, hiện chỉ có đầu cầu phía thôn Tuân Lễ cắm biển báo hạn chế tải trọng 10 tấn theo quy định, còn biển báo ở đầu cầu phía thôn Quảng Điền đã bị mất từ nhiều năm nhưng vẫn chưa khôi phục.

cầu Tuân Lễ quy định tải trọng 10 tấn nhưng thời gian qua vẫn có các phương tiện tải trọng lớn, trong đó có nhiều xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông qua.

Cầu Tuân Lễ bắc qua sông Côn trên tuyến đường huyện 42 qua địa bàn xã Tuy Phước Bắc. Ảnh: N.C

Bà Nguyễn Xuân Lan (thôn Quảng Điền) chia sẻ: “Cầu vừa hẹp, vừa yếu. Có lần tôi dừng xe giữa cầu để tránh xe ben chở đất đi qua mà cảm nhận cầu rung lắc. Nếu không có biện pháp ngăn chặn xe quá tải trọng chạy qua cầu, bà con lo công trình hư hỏng, xảy ra sự cố, ảnh hưởng đến việc đi lại”.

Trước những vấn đề tồn tại trong tổ chức giao thông tại cầu Tuân Lễ, người dân đề nghị cơ quan chức năng sớm khắc phục các bất cập về hệ thống biển báo giao thông và xử lý nghiêm tình trạng xe vi phạm tải trọng nhằm bảo đảm an toàn công trình cầu đường và giao thông trên địa bàn.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hùng Tân - Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc - cho biết: Chính quyền địa phương đã ghi nhận các nội dung người dân phản ánh và giao Phòng Kinh tế kiểm tra, rà soát các bất cập, tồn tại.

Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, địa phương sẽ khẩn trương khắc phục; những nội dung vượt thẩm quyền sẽ có văn bản kiến nghị ngành chức năng xem xét giải quyết.

Đồng thời, UBND xã chỉ đạo Công an xã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm nhằm chấn chỉnh tình trạng phương tiện quá tải trọng hoạt động, đe dọa an toàn công trình cầu Tuân Lễ và hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn.

Chư Păh chấn chỉnh hoạt động của các xe trọng tải lớn

(GLO)- Nhằm chấn chỉnh, xử lý các vi phạm liên quan đến xe tải tự đổ, xe sơ mi rơmooc có trọng tải từ 15 tấn trở lên, Công an xã Chư Păh đang khẩn trương rà soát, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) siết chặt quản lý loại phương tiện này.

