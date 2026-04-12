Chư Păh chấn chỉnh hoạt động của các xe trọng tải lớn

(GLO)- Nhằm chấn chỉnh, xử lý các vi phạm liên quan đến xe tải tự đổ, xe sơ mi rơmooc có trọng tải từ 15 tấn trở lên, Công an xã Chư Păh đang khẩn trương rà soát, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) siết chặt quản lý loại phương tiện này.

Cuối năm 2025, tại xã Chư Păh đã xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong liên quan đến xe tải.

Cuối tháng 3-2026, Giám đốc Công an tỉnh ban hành kế hoạch tổng rà soát với các phương tiện là xe tải tự đổ, xe sơ mi rơmooc có trọng tải từ 15 tấn trở lên. Đây là những phương tiện có tần suất hoạt động lớn, tiềm ẩn nhiều vi phạm có thể dẫn đến tai nạn giao thông.

Công an xã Chư Păh thực hiện tổng rà soát nhằm siết chặt quản lý phương tiện xe tải. Ảnh: Văn Ngọc

Triển khai kế hoạch trên, lãnh đạo Công an xã Chư Păh đã giao Tổ Cảnh sát Trật tự phối hợp cùng các lực lượng liên quan thực hiện tổng rà soát. Theo Đại úy Võ Duy Hải - Tổ phó Tổ Cảnh sát Trật tự, địa bàn xã Chư Păh vốn là trung tâm của huyện Chư Păh cũ, nơi kết nối với phía Bắc của TP. Pleiku cũ nên tập trung khá nhiều phương tiện trong diện rà soát.

Tại các địa phận lân cận xã Chư Păh có nhiều cơ sở khai thác khoáng sản. Đồng thời, hoạt động kinh doanh nông sản của người dân tại địa phương cũng cần sử dụng các loại phương tiện xe tải tự đổ, xe sơ mi rơmooc có trọng tải từ 15 tấn trở lên.

Trên địa bàn có tuyến quốc lộ 14 trải dài hàng chục cây số, cùng tuyến tỉnh lộ 661 với hơn 22 km khiến việc thông thương thuận lợi.

Lực lượng Công an tập trung kiểm tra nhiều yếu tố đảm bảo an toàn của xe. Ảnh: Văn Ngọc

Qua rà soát, trên địa bàn xã có gần 30 phương tiện xe tải tự đổ, xe sơ mi rơmooc có trọng tải từ 15 tấn trở lên đăng ký. Tuy nhiên, hiện một số xe đã chuyển đi địa phương khác, thực tế đang sử dụng trên địa bàn có gần 20 phương tiện.

“Mục tiêu của lần rà soát này nhằm siết chặt quản lý phương tiện, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như cơi nới thùng xe, hoán cải trái phép, sử dụng phương tiện quá niên hạn. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã” - Đại úy Hải nhấn mạnh.

Lực lượng Công an sẽ kiểm tra, rà soát các nội dung liên quan đến chủ phương tiện, người điều khiển, điều kiện kinh doanh vận tải; kích thước thùng xe, dấu hiệu cơi nới; niên hạn sử dụng phương tiện; thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy định; các hành vi độ chế còi, đèn trái phép…

Theo Đại úy Hải, đợt kiểm tra sẽ được triển khai đồng bộ giữa các đơn vị nghiệp vụ, đảm bảo quản lý chặt chẽ phương tiện từ đăng ký đến quá trình hoạt động thực tế. Bước đầu kiểm tra hầu hết các phương tiện đều chấp hành đúng các quy định, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm. Dự kiến Công an xã sẽ tiến hành rà soát 100% phương tiện trước ngày 25-4.

Chủ phương tiện cung cấp hồ sơ, giấy tờ liên quan phục vụ đợt tổng rà soát. Ảnh: Văn Ngọc

Trước động thái của lực lượng Công an, hầu hết các chủ phương tiện đều tích cực phối hợp và chủ động chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ liên quan, đồng thời cam kết không vi phạm về tải trọng, không cải tạo phương tiện trái phép.

Anh Võ Duy Lực (thôn 2, xã Chư Păh) - chủ nhiều xe tải tự đổ trên địa bàn - chia sẻ: “Chúng tôi rất hoan nghênh lực lượng Công an tổng rà soát, xử lý vi phạm để có sự cạnh tranh công bằng trong kinh doanh vận tải. Đây cũng là cơ hội để chấn chỉnh, nhắc nhở đội ngũ anh em tài xế luôn phải chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông, tất cả vì mục tiêu an toàn cho mọi người”.

Còn anh Dương Quang Tuyền (thôn 1, xã Chư Păh) cho hay: “Nhà tôi có 3 chiếc xe tải chuyên chở vật liệu từ tỉnh Quảng Ngãi về Gia Lai. Xe đi lại hằng ngày, luôn chấp hành nghiêm các quy định. Sau khi lực lượng Công an rà soát, chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn vì khắc phục được những hạn chế, tránh bị xử phạt sau này; ý thức chấp hành của các tài xế cũng được nâng cao”.

Hầu hết các chủ phương tiện đều tích cực hợp tác với lực lượng Công an. Ảnh: Văn Ngọc

Trung tá Tô Quang Hải - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) khẳng định: “Đợt tổng rà soát này có ý nghĩa rất quan trọng nhằm không để tồn tại các phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn vẫn tham gia lưu thông.

Đơn vị sẽ tăng cường phối hợp với Công an xã Chư Păh và địa phương trong địa bàn quản lý siết chặt quản lý đối với phương tiện vận tải trọng lớn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh sai phạm, từ đó nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn”.