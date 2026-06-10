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12 giờ truy xét nam thanh niên gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Lực lượng của Công an tỉnh Gia Lai đã tìm thấy nam thanh niên gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn khỏi hiện trường tại xã Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai).

Trước đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 9-6, quần chúng nhân dân phát hiện vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ở khu vực cầu C10 thuộc địa phận làng Bua (xã Ia Pnôn), giáp ranh với làng Tung (xã Ia Nan).

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Lực lượng Công an đã mất 12 giờ để truy tìm nam thanh niên gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Ảnh: Văn Tùng

Thời điểm trên, 1 nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo sau 1 cô gái chạy với tốc độ cao, tông vào cột mốc lộ giới bên đường khiến cả 2 ngã ra. Cô gái đã tử vong tại chỗ, còn nam thanh niên dù có dấu hiệu bị thương vẫn đứng dậy dựng xe máy rồi điều khiển xe bỏ đi.

Nhận được tin báo, Công an xã Ia Pnôn đã triển khai lực lượng cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh vụ việc.

Được biết, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, không có điện thoại nên quá trình xác minh gặp không ít khó khăn. Nhờ nguồn tin từ quần chúng nhân dân, đến sáng 10-6, lực lượng Công an xác định danh tính nạn nhân là em K.N. (SN 2011, trú tại làng Ghè, xã Ia Dơk).

Tuy nhiên, việc tìm kiếm người điều khiển xe máy gặp nhiều khó khăn bởi vụ việc xảy ra vào đêm tối, nhân chứng không nhìn rõ nhận diện của nam thanh niên. Rà soát tại các cơ sở y tế trong khu vực, lực lượng Công an cũng không phát hiện trường hợp khả nghi.

Người thân của em N. cho biết em đã ra khỏi nhà đi chơi vào tối 9-6 nhưng không biết đi cùng ai.

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Chiếc xe máy tông vào cột mốc lộ giới bên đường khiến em N. tử vong. Ảnh: Văn Cường

Công an xã Ia Pnôn và các đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, rà soát camera trên các tuyến đường và vận động quần chúng nhân dân cung cấp thông tin. Đến khoảng 12 giờ ngày 10-6, lực lượng Công an đã phát hiện nam thanh niên trên là K.Đ. (SN 2005, trú tại làng Le 1, xã Ia Krêl) khi đang trốn ở nhà.

Bước đầu Đ. khai nhận tối 9-6 đã qua chở em N. đi chơi. Khi di chuyển theo hướng từ xã Ia Pnôn đi xã Ia Nan thì không làm chủ tốc độ, xảy ra tai nạn. Do hoảng sợ, Đ. đã điều khiển xe máy bỏ chạy về nhà lẩn trốn. Dù bản thân bị thương nhưng Đ. vẫn không đi sơ cứu vì sợ bị phát hiện.

Sau khi phát hiện Đ., lực lượng Công an đã đưa Đ. đến cơ sở y tế để sơ cứu; củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

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