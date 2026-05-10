Câu lạc bộ 0 đồng An Phú trao 23,2 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân khó khăn

(GLO)- Tối 9-5, ông Nguyễn Vũ Phú Trường- Chủ nhiệm Câu lạc bộ 0 đồng An Phú (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đã trao 23,2 triệu đồng cho người thân em Nguyễn Quốc Quý (SN 2004, tổ 15, phường An Phú) nhằm hỗ trợ kinh phí điều trị bệnh cho em.

Được biết, vì hoàn cảnh khó khăn, em Quý phải nghỉ học sớm đi lao động ở tỉnh Đắk Lắk và không may gặp tai nạn giao thông phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, do bị đa chấn thương, chấn thương não, gãy chân và phổi tràn dịch, tình hình bệnh diễn biến nặng nên gia đình chuyển em Quý vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để điều trị.

Ông Nguyễn Vũ Phú Trường - Chủ nhiệm Câu lạc bộ 0 đồng An Phú trao tiền ủng hộ đến người thân em Quý. Ảnh: Trường Phú

Gia đình em Quý có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm thuê thu nhập không ổn định. Em Quý không có bảo hiểm y tế , trong khi tình trạng điều trị lâu dài và rất tốn kém.

Trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Câu lạc bộ 0 đồng An Phú đã vận động các nhà hảo tâm chung tay sẻ chia, hỗ trợ kinh phí điều trị cho Quý.