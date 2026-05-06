Công an xã Ia Mơ tìm thân nhân của người đàn ông lạc trong rẫy vắng

(GLO)- Công an xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo tìm thân nhân của 1 người đàn ông lang thang bị lạc trong rẫy vắng.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 29-4, từ tin báo của người dân về một người đàn ông đi lang thang, có biểu hiện bất thường tại khu vực rẫy vắng người, gần suối Ia Kly (cách kênh Tây khoảng 3 km, cách Quốc lộ 14C khoảng 2 km), Công an xã Ia Mơ đã nhanh chóng có mặt, đưa công dân về trụ sở đảm bảo an toàn, bố trí ăn uống và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Công an xã Ia Mơ phát thông báo tìm thân nhân của người đàn ông lang thang đi lạc trong rẫy vắng. Ảnh: Đồng Lai

Do người này không mang theo giấy tờ tùy thân, không thể giao tiếp bằng lời nói và chưa xác định được lai lịch nên Công an xã đã tham mưu UBND xã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tiếp nhận, nuôi dưỡng.

Theo ghi nhận, công dân là nam giới, cao khoảng 1,7 m; không nghe, không nói được; tóc dài, bó thành từng cụm, có dấu hiệu đã sống nhiều ngày trong rẫy vắng người.

Công an xã Ia Mơ bàn giao công dân chưa rõ nhân thân cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đồng Lai

Công an xã Ia Mơ đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến người đàn ông trên thì liên hệ trực tiếp Công an xã Ia Mơ qua số điện thoại 0976.886.126 (gặp đồng chí Hoàn, Trưởng Công an xã Ia Mơ) hoặc nhắn tin qua Fanpage Công an xã Ia Mơ – tỉnh Gia Lai để phối hợp xác minh, hỗ trợ đưa công dân về với gia đình.