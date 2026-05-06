Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Công an xã Ia Mơ tìm thân nhân của người đàn ông lạc trong rẫy vắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐỒNG LAI ĐỒNG LAI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) vừa thông báo tìm thân nhân của 1 người đàn ông lang thang bị lạc trong rẫy vắng.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 29-4, từ tin báo của người dân về một người đàn ông đi lang thang, có biểu hiện bất thường tại khu vực rẫy vắng người, gần suối Ia Kly (cách kênh Tây khoảng 3 km, cách Quốc lộ 14C khoảng 2 km), Công an xã Ia Mơ đã nhanh chóng có mặt, đưa công dân về trụ sở đảm bảo an toàn, bố trí ăn uống và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

img-20260506-122300.jpg
Công an xã Ia Mơ phát thông báo tìm thân nhân của người đàn ông lang thang đi lạc trong rẫy vắng. Ảnh: Đồng Lai

Do người này không mang theo giấy tờ tùy thân, không thể giao tiếp bằng lời nói và chưa xác định được lai lịch nên Công an xã đã tham mưu UBND xã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, bàn giao cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh tiếp nhận, nuôi dưỡng.

Theo ghi nhận, công dân là nam giới, cao khoảng 1,7 m; không nghe, không nói được; tóc dài, bó thành từng cụm, có dấu hiệu đã sống nhiều ngày trong rẫy vắng người.

z7792211403688-774740fc680747164ec62e43169321df.jpg
Công an xã Ia Mơ bàn giao công dân chưa rõ nhân thân cho Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đồng Lai

Công an xã Ia Mơ đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan đến người đàn ông trên thì liên hệ trực tiếp Công an xã Ia Mơ qua số điện thoại 0976.886.126 (gặp đồng chí Hoàn, Trưởng Công an xã Ia Mơ) hoặc nhắn tin qua Fanpage Công an xã Ia Mơ – tỉnh Gia Lai để phối hợp xác minh, hỗ trợ đưa công dân về với gia đình.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thông báo tìm người thân

Thông báo tìm người thân

(GLO)- Tôi tên Đỗ Thị Nhường (SN 1958), có chồng là Bùi Đức Môn (SN 1945), hiện cư trú tại làng Ngai Ngó, xã Ia Hrung, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.

Có thể bạn quan tâm

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”.

Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương 2025 lan tỏa dự án “Gieo mầm tương lai”

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 29-4, Lê Phương Nghi, Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm 2025 (SN 2006, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã triển khai dự án “Gieo mầm tương lai” tại Trường mầm non Nắng Hồng (phường Pleiku), với các hoạt động trải nghiệm tái chế và trao quà khuyến học cho trẻ em.

null