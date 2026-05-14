Làm rõ phản ánh việc tách thửa đất ở Cát Tiến

(GLO)- Trong quá trình kiểm kê, lập phương án bồi thường thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, thửa đất đã sử dụng ổn định nhiều năm của ông Trần Văn Hoàng (thôn Vĩnh Hội, xã Cát Tiến) “bỗng dưng” bị tách thành 2 thửa khác nhau.

Gửi đơn tới Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, ông Hoàng không chỉ băn khoăn về việc tách thửa, ông còn kiến nghị làm rõ quyền lợi đối với phần đất khai hoang nằm trong phạm vi thực hiện dự án.

Theo ông Hoàng, gia đình ông có thửa đất số 224, diện tích 1.292,4 m², thuộc loại đất ở và đất bằng trồng cây hằng năm, đã được UBND huyện Phù Cát (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trên đất hiện có một căn nhà chính và 4 căn nhà phụ liền kề, đều là nhà cấp 4 được xây dựng từ năm 1996.

Tuy nhiên, khi ban hành thông báo thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, UBND xã Cát Tiến lại tự tách thửa đất số 224 thành 2 thửa khác nhau, gồm: Thửa số 168, diện tích 726,6 m² và thửa số 173, diện tích 565,8 m². Khi nhận được thông báo, gia đình ông mới phát hiện dấu hiệu bất thường này.

Ông Hoàng lo ngại việc địa phương tự tách thửa đất có thể ảnh hưởng tới quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sau này nên không đồng ý phối hợp kiểm đếm bắt buộc. Sau đó, UBND xã Cát Tiến ban hành quyết định cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với gia đình ông.

Ông Hoàng cho hay: “Gia đình tôi sử dụng ổn định 1 thửa đất từ trước đến nay, nhưng chính quyền địa phương lại tự ý chia thành 2 thửa khác nhau mà chưa hề làm việc với chủ sử dụng đất. Chúng tôi lo ngại việc chia nhỏ diện tích sẽ ảnh hưởng đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nên đề nghị hợp nhất lại thành 1 thửa như ban đầu”.

Căn nhà chính và các căn nhà phụ gia đình ông Trần Văn Hoàng xây dựng trên thửa đất số 224 từ năm 1996. Ảnh: V.L

Không chỉ phản ánh việc tách thửa đất, ông Hoàng còn kiến nghị liên quan đến diện tích đất rộng hơn 600 m² tại khu vực tục danh Suối Trưng (thôn Vĩnh Hội). Theo ông, khu đất này do gia đình khai hoang và canh tác từ sau năm 1975. Trước đây, gia đình trồng lúa và đậu phụng, nhưng về sau đất bị nhiễm mặn nên không còn phù hợp sản xuất nông nghiệp.

Để tận dụng diện tích đất, từ năm 2017 đến nay, gia đình ông dựng tạm lều quán kinh doanh dịch vụ ăn uống và tắm nước ngọt phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, khi triển khai Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Cát Hải Bay, phần đất này bị thu hồi nhưng chưa được kiểm kê, tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ.

“Đất gia đình tôi khai hoang, sử dụng ổn định hàng chục năm nhưng khi thu hồi lại bị xem như đất vô chủ. Trong khi đó, nhiều trường hợp đất khai hoang ở cùng khu vực lại được thống kê bồi thường, hỗ trợ. Điều khiến tôi bức xúc là có dư luận cho rằng những hộ có người thân làm việc ở thôn, xã thì được xem xét quyền lợi” - ông Hoàng phản ánh.

Theo Phòng Kinh tế xã Cát Tiến, địa phương đang phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh tiến hành kiểm kê, kiểm đếm đất đai và tài sản trên đất của gia đình ông Hoàng. Việc kiểm kê hiện nay mới là bước đầu phục vụ công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chưa có quyết định chính thức về đơn giá hay quyết định thu hồi đất.

Ông Trần Khánh Chương - Trưởng Phòng Kinh tế xã Cát Tiến - cho biết: “Khi tiến hành kiểm kê bước đầu, trên thửa đất 224 có 2 căn nhà riêng biệt; đồng thời, căn cứ mảnh trích đo bản đồ địa chính số 01-2023 và 02-2023 nên địa phương ban hành thông báo thu hồi 2 thửa đất là 168 và 173. Việc tách hay hợp nhất thửa đất không làm thay đổi tổng diện tích đất bị thu hồi, cũng không ảnh hưởng đến giá trị bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của hộ dân sau này”.

Cũng theo ông Chương, với phản ánh liên quan đến việc tách thửa, UBND xã đã tiếp nhận và đang thực hiện điều chỉnh, hợp nhất thửa đất số 168 và 173 thành 1 thửa thống nhất. Còn với diện tích đất tại khu vực Suối Trưng, đơn vị đang rà soát, xác minh nguồn gốc, quá trình sử dụng đất để xử lý theo đúng quy định pháp luật; đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Qua vụ việc cho thấy, trong quá trình triển khai các dự án thu hồi đất, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần công khai, minh bạch thông tin, giải thích rõ các bước thực hiện để tránh phát sinh khiếu nại và hạn chế tâm lý hoài nghi trong người dân.