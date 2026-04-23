Một thửa đất có 2 sổ đỏ khác nhau: Ai chịu trách nhiệm?

(GLO)- Từ cuối năm 2025 đến nay, bà Bùi Thị Cúc (phường Quy Nhơn Nam) nhiều lần gửi đơn đề nghị UBND phường An Nhơn Bắc kiểm tra, rà soát việc một thửa đất nhưng có 2 người đứng tên. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Gửi đơn đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, bà Cúc trình bày: Tháng 11-1993, UBND huyện An Nhơn (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho bà đối với căn nhà và thửa đất số 537, tờ bản đồ số 8, tại thôn Bình An (xã Nhơn Hạnh cũ, nay là tổ dân phố Bình An, phường An Nhơn Bắc). Thửa đất có diện tích hơn 1.720 m², trong đó có 200 m² đất ở, phần còn lại là đất vườn.

Do nhiều năm không sử dụng và chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, căn nhà đã bị sập. Riêng thửa đất, bà Cúc vẫn quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1993 đến nay.

Cuối năm 2025, khi làm thủ tục chuyển sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất trên, bà Cúc bất ngờ được UBND phường An Nhơn Bắc thông báo: Theo hồ sơ địa chính, thửa đất này do bà Hà Thị Bưởi (cùng phường) đứng tên từ năm 1995 và đã được cấp sổ đỏ vào tháng 5-1995.

Sổ chứng nhận quyền sở hữu nhà do UBND huyện An Nhơn (cũ) cấp cho bà Cúc năm 1993. Ảnh: V.L

Theo UBND phường An Nhơn Bắc, thửa đất có nguồn gốc của cha mẹ chồng bà Cúc. Năm 1993, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cho bà Cúc không ghi rõ vị trí, ranh giới cụ thể. Đến năm 1995, thực hiện cân đối giao quyền sử dụng đất theo Nghị định 64-CP, bà Bưởi (em chồng bà Cúc) đứng tên trong sổ mục kê và sau đó được cấp sổ đỏ. Thời điểm này, bà Bưởi chỉ đại diện hộ gia đình đứng tên để thực hiện nghĩa vụ tài chính, không có quyền định đoạt tài sản.

“Đất và nhà của tôi đã được cấp giấy chứng nhận từ năm 1993, không có bất kỳ quyết định thu hồi hay điều chỉnh nào. Vậy căn cứ nào để năm 1995 cơ quan có thẩm quyền tiếp tục cấp sổ đỏ cho người khác trên cùng thửa đất?”, bà Cúc bức xúc.

Ông Võ Hoàng Lưu - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Bắc - cho rằng: Đây là tranh chấp đất đai và các bên có quyền khởi kiện tại tòa án để được xem xét, giải quyết. “Chính quyền địa phương không thể xác định sổ nào đúng, sổ nào sai khi chưa có phán quyết của tòa án. Sau khi có kết luận, nếu giấy chứng nhận nào cấp sai sẽ bị thu hồi theo quy định” - ông Lưu cho biết.

Tuy nhiên, cách trả lời này chưa làm rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc để xảy ra tình trạng cấp trùng giấy tờ. Bởi lẽ, cả hai loại giấy chứng nhận đều do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ khác nhau. Việc thiếu rà soát, đối chiếu hồ sơ dẫn đến chồng chéo không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Do đó, chính quyền địa phương cần kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ địa chính, làm rõ nguồn gốc sử dụng đất, quá trình quản lý và tính hợp pháp của từng loại giấy tờ, thay vì chỉ hướng dẫn người dân khởi kiện. Điều này không chỉ bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên liên quan mà còn góp phần khắc phục sai sót trong quản lý đất đai qua các giai đoạn, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.