Bàn giao "Giếng khoan nước sạch” cho điểm Trường Mầm non Vành Khuyên

VŨ CHI
(GLO)- Ngày 12-5, Đoàn xã Ia Dreh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức bàn giao công trình thanh niên “Giếng khoan nước sạch” trị giá trên 100 triệu đồng cho điểm Trường Mầm non Vành Khuyên (buôn Chờ Tung). 

Đoàn xã phối hợp cùng các nhà hảo tâm bàn giao công trình nước sạch cho điểm Trường Mầm non Vành Khuyên (buôn Chờ Tung). Ảnh: ĐVCC

Công trình "Giếng khoan nước sạch" được triển khai từ ngày 22-4 với tổng trị giá hơn 103 triệu đồng do nhóm thiện nguyện Facebook Tiên Bơ kết nối cùng các nhà hảo tâm hỗ trợ thực hiện.

Công trình hoàn thành đã góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt tại điểm trường, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ cũng như nhu cầu sử dụng nước sạch cho bà con trong buôn.

Đoàn thiện nguyện tặng quà cho các hộ dân khó khăn của buôn Chờ Tung. Ảnh: ĐVCC

Tại chương trình, các nhà hảo tâm đã trao 100 suất quà gồm thùng đựng nước và gạo cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trong buôn và 108 suất quà gồm bánh kẹo, sữa cho các em học sinh tại điểm trường.

Dịp này, đoàn thiện nguyện cũng trao 24,6 triệu đồng hỗ trợ gia đình em Ksor Năng bị u não bẩm sinh, thuộc diện gia đình đặc biệt khó khăn của buôn.

