Binh đoàn 15 cấp nước sạch cho người dân vùng khô hạn

(GLO)- Chiều 23-4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) đã điều 3 xe bồn chở nước sạch cấp cho người dân làng Sơn, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai.

Làng Sơn có 115 hộ với 502 nhân khẩu. Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi khô hạn, nhiều giếng nước đã cạn kiệt khiến các hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Người dân làng Sơn (xã Ia Nan) mang dụng cụ đi nhận nước. Ảnh: Trần Đức

Trước thực tế đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã báo cáo Binh đoàn 15 tổ chức cấp nước miễn phí cho dân. Hoạt động này dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, cho đến khi bước vào mùa mưa.

Mỗi ngày, đơn vị cung cấp trung bình 8 m³ nước sạch, vận chuyển bằng xe bồn cung cấp cho người dân. Xe bồn vào tận khu dân cư, dừng trước từng nhà để cấp nước, người dân chỉ cần mang dụng cụ ra nhận.

Người dân phấn khởi khi được hỗ trợ nước giữa thời điểm nắng hạn. Ảnh: Trần Đức

Thượng tá Phạm Xuân Tri - Phó Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 - cho biết: Với vai trò đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, đơn vị luôn đồng hành, phục vụ nhân dân vùng biên giới.

Những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 thường xuyên chở nước hỗ trợ người dân làng Sơn và thôn Đức Hưng trong mùa khô hạn, góp phần giúp người dân an cư ở vùng đất biên cương.