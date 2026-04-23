Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Binh đoàn 15 cấp nước sạch cho người dân vùng khô hạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÂM DUNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 23-4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) đã điều 3 xe bồn chở  nước sạch cấp cho người dân làng Sơn, xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai.

Làng Sơn có 115 hộ với 502 nhân khẩu. Thời gian qua, do ảnh hưởng bởi khô hạn, nhiều giếng nước đã cạn kiệt khiến các hộ dân rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt.

Người dân làng Sơn (xã Ia Nan) mang dụng cụ đi nhận nước. Ảnh: Trần Đức

Trước thực tế đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đã báo cáo Binh đoàn 15 tổ chức cấp nước miễn phí cho dân. Hoạt động này dự kiến kéo dài khoảng 30 ngày, cho đến khi bước vào mùa mưa.

Mỗi ngày, đơn vị cung cấp trung bình 8 m³ nước sạch, vận chuyển bằng xe bồn cung cấp cho người dân. Xe bồn vào tận khu dân cư, dừng trước từng nhà để cấp nước, người dân chỉ cần mang dụng cụ ra nhận.

Người dân phấn khởi khi được hỗ trợ nước giữa thời điểm nắng hạn. Ảnh: Trần Đức

Thượng tá Phạm Xuân Tri - Phó Bí thư Đảng ủy, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 - cho biết: Với vai trò đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, đơn vị luôn đồng hành, phục vụ nhân dân vùng biên giới.

Những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 thường xuyên chở nước hỗ trợ người dân làng Sơn và thôn Đức Hưng trong mùa khô hạn, góp phần giúp người dân an cư ở vùng đất biên cương.

Đánh giá bài viết

Chăm lo người khuyết tật ngày càng đi vào chiều sâu

(GLO)- Những năm qua, công tác hỗ trợ người khuyết tật trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Chính sách của Nhà nước và sự quan tâm của cộng đồng được triển khai đồng bộ ở cơ sở, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và tạo điều kiện để họ hòa nhập xã hội.

Gặp gỡ, biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu

(GLO)- Ngày 17-4, tại phường Quy Nhơn Nam, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Y tế tổ chức Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn tỉnh lần thứ I, nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18.4).

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

