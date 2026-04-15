Gia Lai: Tiếp nhận hơn 200 đơn vị máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện

(GLO)- Ngày 15-4, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026 nhằm kịp thời bổ sung nguồn máu cho các cơ sở y tế phục vụ cấp cứu và điều trị.

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: R'Piên

Tham gia ngày hội có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người lao động của đơn vị, cùng lực lượng công an, bộ đội biên phòng và cán bộ, nhân dân các xã Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom.

Với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia vì cộng đồng, các lực lượng đã tích cực đăng ký, trực tiếp tham gia hiến máu. Kết quả, Ban Tổ chức đã tiếp nhận khoảng 200 đơn vị máu an toàn.

Toàn bộ số máu này được chuyển về Bệnh viện Quân y 211 để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, góp phần bảo đảm nguồn máu dự trữ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu truyền máu cho người bệnh, nhất là trong các tình huống khẩn cấp.

Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các xã biên giới tham gia hiến máu. Ảnh: R'Piên

Thông qua Ngày hội hiến máu tình nguyện, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong các hoạt động vì cộng đồng, chung tay vì sức khỏe nhân dân, xây dựng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới.