Lan tỏa phong trào hiến máu cứu người

(GLO)- Phong trào hiến máu tình nguyện tại Gia Lai tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực từ nhiều hoạt động, mô hình ý nghĩa với sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp nhân dân.

Thời gian qua, công tác vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện (HMTN) trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, linh hoạt gắn với nhiều chương trình cụ thể nhằm đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu và điều trị.

Theo thống kê, từ tháng 12-2025 đến giữa tháng 3-2026, toàn tỉnh đã tổ chức 28 đợt HMTN, tiếp nhận được 5.123 đơn vị máu. Riêng chiến dịch hiến máu dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng 2026 đã tiếp nhận 4.185 đơn vị máu qua 24 đợt ra quân tổ chức HMTN. Đáng chú ý, trong các ngày cao điểm, các đợt khẩn cấp cần hiến máu cứu người bệnh, người dân tiếp tục hiến thêm 377 đơn vị máu.

Hưởng ứng Ngày toàn dân HMTN (7-4) năm nay, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều đợt hiến máu tại các địa phương. Tiêu biểu là trong ngày 4 đến 5-4, Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh và nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh tổ chức các đợt HMTN, tiếp nhận được tổng cộng 1.167 đơn vị máu an toàn. Toàn bộ số máu này đã được phân bổ về BVĐK trung tâm tỉnh (670 đơn vị máu) và BVĐK Gia Lai (497 đơn vị máu).

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế Hoài Nhơn tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện tại phường Tam Quan sáng 4-4. Ảnh: ĐVCC

Không dừng lại ở các đợt vận động theo phong trào, Gia Lai đang từng bước xây dựng lực lượng hiến máu nòng cốt, góp phần đảm bảo nguồn máu ổn định và kịp thời trong các tình huống khẩn cấp. Cùng với đó, hình thức hiến máu đột xuất từ thân nhân người bệnh cũng được đẩy mạnh. Đến giữa tháng 3-2026, các cơ sở y tế đã tiếp nhận 1.468 đơn vị máu từ nguồn này, góp phần giải quyết kịp thời nhu cầu máu điều trị ngày càng gia tăng.

Phong trào HMTN không còn là hoạt động mang tính thời điểm mà đang trở thành hoạt động tự giác, tự nguyện của nhiều cá nhân, tập thể. Theo thượng tá, bác sĩ CKII Phạm Xuân An - Giám đốc Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15), công tác vận động và tổ chức HMTN là nhiệm vụ thường xuyên được Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện quan tâm.

Tháng 3 vừa qua, đơn vị đã phối hợp với BVĐK Gia Lai tổ chức ra mắt CLB Máu nóng Bệnh viện Quân y 15 nhằm tập hợp cán bộ, chiến sĩ, y, bác sĩ và ĐVTN tham gia HMTN. Qua đó góp phần xây dựng lực lượng hiến máu nòng cốt, sẵn sàng đáp ứng kịp thời trong các tình huống khẩn cấp, bảo đảm nguồn máu an toàn, ổn định phục vụ công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Bác sĩ Bùi Thị Long Nữ - thành viên CLB Máu nóng Bệnh viện Quân y 15 - chia sẻ: “Khi có thông tin bệnh nhân cần được truyền máu cấp cứu, nhất là bệnh nhân có nhóm máu hiếm, chúng tôi sẽ huy động các thành viên CLB trực tiếp hiến máu giúp người bệnh”.

Ở khối trường học, phong trào HMTN cũng được duy trì đều đặn. Anh Đặng Nguyên Bảo - Phó Bí thư Đoàn Trường ĐH Quy Nhơn - cho biết: Phong trào HMTN tại trường được duy trì đều đặn và đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên nhiệt tình hưởng ứng. Hằng tháng (trừ 3 tháng hè), nhà trường tổ chức các đợt hiến máu tập trung, mỗi đợt tiếp nhận được từ 200 đến trên 300 đơn vị máu.

Bên cạnh đó, các tình nguyện viên CLB Máu sống (trực thuộc Hội Sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn) còn tham gia hiến máu khẩn cấp. Nhà trường luôn động viên và khen thưởng, biểu dương kịp thời các cá nhân, tập thể thực hiện tốt phong trào HMTN.

Phong trào hiến máu tình nguyện được duy trì đều đặn và được đông đảo cán bộ, giáo viên, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn nhiệt tình hưởng ứng. Ảnh: ĐVCC

Ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh - đánh giá: Sau giai đoạn đầu gặp khó khăn trong quá trình sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, phong trào HMTN tại Gia Lai đã dần đi vào nền nếp. Hệ thống tổ chức Hội CTĐ cơ sở được củng cố với 117/135 xã, phường đã thành lập Hội và Ban Chỉ đạo vận động HMTN cấp xã, tạo nền tảng vững chắc cho công tác CTĐ nói chung, công tác tuyên truyền, vận động HMTN nói riêng.

“Ngoài ra, hiện toàn tỉnh có 7 CLB HMTN trực thuộc Hội CTĐ tỉnh cùng nhiều nhóm hiến máu tại các cơ quan, đơn vị, trường học với hàng nghìn tình nguyện viên sẵn sàng tham gia hiến máu khi cần thiết. Đây chính là “nguồn máu sống” đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các ca cấp cứu khẩn cấp” - ông Hà Văn Cát nhấn mạnh.