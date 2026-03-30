Chủ động tổ chức hiến máu, nhân lên điều tử tế

NGUYỄN MUỘI
(GLO)- Trong bối cảnh lượng máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu, điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện thiếu hụt, một số đơn vị, doanh nghiệp, trường học chủ động tổ chức các ngày hội hiến máu tình nguyện trong tháng 3.

Việc làm ý nghĩa này đã góp phần bổ sung kịp thời nguồn máu, giảm áp lực cho ngành y tế.

“Điều tử tế bay xa”

Ngày 13-3, Trường ĐH FPT Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Đông) lần đầu tiên tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện (HMTN), thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia. Kết quả, Ban tổ chức tiếp nhận được 99 đơn vị máu.

Nhân viên Siêu thị GO! Quy Nhơn hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện tại đơn vị. Ảnh: Ngọc Huy
Nhân viên Siêu thị GO! Quy Nhơn hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện tại đơn vị. Ảnh: Ngọc Huy

Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Điều tử tế bay xa” được triển khai đồng loạt trong toàn hệ thống FPT, hướng tới việc lan tỏa những giá trị nhân ái bằng các hành động cụ thể, thiết thực.

Theo chị Phạm Ngọc Thái Bảo - Cán bộ Văn hóa & Đoàn thể thuộc Tổ chức giáo dục FPT Gia Lai, việc lựa chọn HMTN tạo cơ hội để mỗi cá nhân trực tiếp tham gia vào hành động cứu người, thay vì chỉ dừng ở nhận thức hay kêu gọi.

“Điều tử tế bay xa” là chương trình truyền thống được duy trì hằng năm trong toàn hệ thống FPT. “Thông qua hoạt động HMTN, chúng tôi mong muốn tinh thần sẻ chia không chỉ lan tỏa trong sinh viên, cán bộ nhà trường mà còn dần trở thành một thói quen, một hành động tự nhiên trong đời sống” - chị Bảo cho hay.

Nếu như Trường ĐH FPT Quy Nhơn đánh dấu sự khởi đầu thì Siêu thị GO! Quy Nhơn và Công ty CP Cảng Quy Nhơn đều đã nhiều lần tổ chức ngày hội HMTN. Sáng 18.3, ngày hội hiến máu tại Siêu thị GO! Quy Nhơn đã tiếp nhận được 77 đơn vị máu. Ngày 21-3, ngày hội hiến máu tại Công ty CP Cảng Quy Nhơn đã thu về 87 đơn vị máu.

Điểm đáng ghi nhận là sự tham gia bền bỉ của người lao động qua nhiều năm. Anh Nguyễn Ngọc Thiện (SN 1999, phường Quy Nhơn Bắc, nhân viên Siêu thị GO! Quy Nhơn) bắt đầu hiến máu từ khi còn là sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn và duy trì đến nay.

“Khi đi làm, việc hiến máu gần như trở thành thói quen của tôi. Đây là lần thứ 7 tôi tham gia hiến máu, trong đó có 4 lần tại Siêu thị GO! Quy Nhơn. Mỗi lần hiến máu xong, tôi cảm thấy nhẹ lòng vì nghĩ rằng những giọt máu của mình có thể giúp đỡ ai đó đang cần” - anh Thiện chia sẻ.

Ở tuổi 55, ông Nguyễn Thăng Ngọc (phường Quy Nhơn) cũng đã có 7 lần HMTN. Ông kể: “Tôi thường hiến máu ở mức 350 ml. Sau khi hiến máu, sức khỏe vẫn bình thường nên luôn thu xếp tham gia khi có thể. Khi mình đủ điều kiện, tôi nghĩ nên đóng góp một phần nhỏ để giúp người bệnh, lan tỏa những điều tích cực” - ông Ngọc bày tỏ.

Mong có thêm nhiều đơn vị, DN đồng hành

Theo ông Hà Văn Cát - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh, bên cạnh các đợt hiến máu theo kế hoạch, sự chủ động của các đơn vị, DN có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo nguồn máu ổn định.

Trường Đại học FPT Quy Nhơn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, hưởng ứng chương trình “Điều tử tế bay xa”. Ảnh: Ngọc Huy
Trường Đại học FPT Quy Nhơn tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, hưởng ứng chương trình “Điều tử tế bay xa”. Ảnh: Ngọc Huy

“Trong một số thời điểm, nguồn máu phục vụ điều trị có thể rơi vào tình trạng khan hiếm cục bộ. Nếu chỉ trông chờ vào các đợt vận động tập trung sẽ rất khó đáp ứng nhu cầu. Sự tham gia chủ động của các cơ quan, DN chính là nguồn bổ sung kịp thời và hiệu quả nhất” - ông Cát nhận định.

Thực tế cho thấy, những chương trình hiến máu do cơ quan, DN tự tổ chức thường đạt hiệu quả cao nhờ sự chuẩn bị chủ động, huy động được đông đảo cán bộ, người lao động tham gia. Đây không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là hướng đi bền vững cần được nhân rộng.

“Chúng tôi mong muốn các đơn vị sẽ quan tâm hơn đến công tác HMTN. Nếu có điều kiện, các đơn vị có thể chủ động phối hợp tổ chức ngày hội hiến máu riêng, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động tham gia thường xuyên” - ông Cát nhấn mạnh.

Sự chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương trong tham gia kế hoạch HMTN do Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh triển khai thời gian qua đã góp phần cơ bản đảm bảo lượng máu phục vụ điều trị, cấp cứu tại các cơ sở y tế. Với sự lan tỏa của phong trào, việc mỗi đơn vị trở thành một “điểm hiến máu” tại chỗ có ý nghĩa to lớn, thể hiện trách nhiệm xã hội, góp phần hình thành một nền tảng bền vững cho công tác HMTN.

