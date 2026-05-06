Trao thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ cận nghèo, khó khăn phía Đông Gia Lai

(GLO)- Sáng 6-5, tại Nhà Văn hóa xã Phù Mỹ Đông, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các gia đình cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã phường phía Đông Gia Lai.

Đồng hành cùng chương trình còn có Hội Đồng hương Gia Lai tại TP. Hồ Chí Minh, Quỹ Tâm Nguyện Việt - TP. Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai và nhà tài trợ trao bảng tượng trưng tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân các xã, phường phía Đông tỉnh. Ảnh: Kim Hường

Theo đó, tổng số thẻ bảo hiểm y tế được trao đợt này cho người dân thuộc hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở các xã, phường phía Đông tỉnh là 743 thẻ, với tổng trị giá hơn 625 triệu đồng.

Đây là hoạt động thường niên của Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh và các nhà tài trợ nhằm chung tay giúp người dân khó khăn có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng cao.

Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Nguyễn Tấn Hiểu trao thẻ bảo hiểm y tế cho người dân xã Phù Mỹ Đông. Ảnh: Kim Hường

Được biết, trong năm 2026, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cùng các nhà tài trợ tiến hành trao 1.074 thẻ bảo hiểm y tế, với tổng trị giá hơn 900 triệu đồng cho hộ cận nghèo, khó khăn ở các xã, phường trong tỉnh.

Trung bình mỗi thẻ bảo hiểm y tế, nhà nước hỗ trợ 50%, phần còn lại do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và các nhà tài trợ chung tay đóng góp.