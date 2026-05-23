Nhóm từ thiện Fly To Sky triển khai 15 điểm “Đổi sách lấy cây” trên toàn quốc

(GLO)- Ngày 23-5, Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) phát động chương trình “Đổi sách lấy cây” năm 2026. Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được triển khai.

Đây là năm thứ 8 chương trình “Đổi sách lấy cây” được Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội từ thiện và hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky, Nhóm từ thiện Fly To Sky tổ chức nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường. Ảnh: M.N

Năm nay, chương trình được triển khai từ ngày 23-5 đến ngày 2-8-2026, tổ chức vào các ngày cuối tuần tại hơn 15 điểm quy đổi thuộc 6 tỉnh, thành phố.

Tại Gia Lai, chương trình được triển khai ở 3 địa điểm: Nhà Thiếu nhi phường Pleiku (đối diện Trường Tiểu học Chu Văn An, phường Pleiku); cạnh trụ sở Đảng ủy xã Tuy Phước Bắc (thôn Giang Bắc, xã Tuy Phước Bắc); nhà chị Đặng Thúy Viên (phía sau Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tây Sơn, thôn Phú An, xã Tây Sơn).

Người dân khi tham gia chương trình có thể mang đến nhiều loại vật phẩm khác nhau để quy đổi, bao gồm: sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện, quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, gấu bông và các vật liệu có thể tái chế như giấy vụn, thùng carton, vỏ hộp sữa, chai nhựa, lon kim loại. Tất cả các vật phẩm này sẽ được tiếp nhận và quy đổi sang cây xanh hoặc các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Chương trình đặt mục tiêu thu hút hơn 15.000 người tham gia, tiếp nhận trên 20 tấn sách và giấy, quy đổi hơn 30.000 vật phẩm và huy động hơn 10.000 tình nguyện viên trên toàn quốc.

Danh mục sản phẩm tiếp nhận quy đổi. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tiếp nhận, toàn bộ vật phẩm sẽ được phân loại theo từng nhóm để đảm bảo sử dụng hiệu quả. Sách giáo khoa được phân bộ và trao tặng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước năm học mới; sách tham khảo và truyện được chọn lọc để xây dựng tủ sách, thư viện cộng đồng; các vật liệu tái chế như giấy, nhựa, kim loại sẽ được xử lý và kết nối với các đơn vị chuyên trách nhằm tái chế hoặc gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện

Được biết, sau 7 năm triển khai, chương trình đã thu hút hơn 43.000 lượt người tham gia, tiếp nhận và quy đổi gần 100 tấn sách, giấy cùng hàng chục nghìn vật phẩm như: quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi, chai nhựa, vỏ hộp sữa và pin đã qua sử dụng.

Riêng trong năm 2025, chương trình tiếp nhận hơn 12 tấn sách và giấy, hơn 25.000 sản phẩm quần áo, đồ chơi, đồ dùng học tập, cùng hơn 25.000 vật phẩm tái chế; thu hút gần 10.000 lượt người tham gia quy đổi và hơn 8.000 tình nguyện viên đồng hành tổ chức trên toàn quốc.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

