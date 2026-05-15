10 hộ dân hiến đất mở đường vào Trường Tiểu học Ia Pết

(GLO)- Những ngày qua, người dân thôn 10 (xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) đã đồng loạt tháo dỡ hàng rào, di dời vật kiến trúc, chặt hạ cây cối để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường vào Trường Tiểu học Ia Pết, góp phần tiết kiệm cho ngân sách nhà nước gần 2,4 tỷ đồng.

Tuyến đường vào Trường Tiểu học Ia Pết có chiều dài 1 km, hiện trạng là đường đất với nền đường rộng từ 3-6 m, gây nhiều khó khăn cho việc đi lại của giáo viên, học sinh và người dân, nhất là vào mùa mưa.

Người dân thôn 10 (xã Ia Băng) tháo dỡ hàng rào, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công tuyến đường vào Trường Tiểu học Ia Pết. Ảnh: ĐVCC

Nhằm đáp ứng nhu cầu dân sinh và hoàn thiện hạ tầng giao thông theo quy hoạch chung xã đến năm 2045, địa phương đã triển khai đầu tư nâng cấp tuyến đường với nền đường rộng 13 m, mặt đường bê tông xi măng rộng 5,5 m, đồng thời xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ.

Trong quá trình triển khai, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 3.956 m2 với 10 cá nhân và 1 tổ chức. Số lượng cây trồng bị ảnh hưởng khoảng 680 cây, chủ yếu là cà phê năm thứ 8; ngoài ra còn có các loại cây như tiêu, chanh dây cùng 11 trường hợp bị ảnh hưởng cổng, tường rào.

Tổng kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định khoảng 2,6 tỷ đồng, kinh phí hỗ trợ dự kiến khoảng 180 triệu đồng. Tuy nhiên, sau quá trình tuyên truyền, vận động, các hộ dân đều đồng thuận cao, tự nguyện hiến đất mở đường.

Dù chưa nhận kinh phí hỗ trợ, người dân vẫn chủ động tháo dỡ công trình, dọn dẹp cây cối để kịp bàn giao mặt bằng thi công, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng lòng và quyết tâm chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.