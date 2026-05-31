Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng các chức sắc Phật giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC ANH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, sáng 30-5, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung làm dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn phường Pleiku và Diên Hồng.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Hòa thượng Thích Thông Đạt - Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Thượng tọa Thích Đồng Giải - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Quý - Trụ trì chùa Phước Minh; đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc, tăng ni và đồng bào phật tử đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc, viên mãn.

glo-tham-phat-dan-1-6679.jpg
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung (thứ 2 từ trái sang) thăm và chúc mừng Ni sư Thích nữ Tịnh Tâm - Trụ trì Chùa Phước Sơn.

Theo Kế hoạch số 33/KH-MTTQ-BTT về thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 và mùa An cư kiết hạ, từ ngày 26 đến 30-5, 4 đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng 54 vị chức sắc Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, tăng ni, phật tử đối với sự phát triển của địa phương; đồng thời mong muốn tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Đời sống

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

Đời sống

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Trao sổ tiết kiệm cho đại diện các cơ quan, đơn vị.

Xã Ân Tường phát động chương trình “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

Giảm nghèo bền vững

(GLO)- Nhằm huy động các nguồn lực xã hội bổ sung nguồn vốn tín dụng chính sách, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, sáng 26-5, UBND xã Ân Tường tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Gieo yêu thương nơi cửa thiền

Từ thiện

(GLO)- Nhiều năm qua, các sư cô tại chùa Mỹ Hóa (xã Hòa Hội, tỉnh Gia Lai) đã lặng lẽ cưu mang trẻ em mồ côi, cơ nhỡ và người già neo đơn. Họ được ví như những người gieo yêu thương nơi cửa thiền.

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Xã hội

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

null