Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Gia Lai thăm, chúc mừng các chức sắc Phật giáo

(GLO)- Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, sáng 30-5, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung làm dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn phường Pleiku và Diên Hồng.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Hòa thượng Thích Thông Đạt - Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Thượng tọa Thích Đồng Giải - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh; Đại đức Thích Nhuận Quý - Trụ trì chùa Phước Minh; đồng thời gửi lời chúc tốt đẹp đến các vị chức sắc, tăng ni và đồng bào phật tử đón mùa Phật đản an vui, hạnh phúc, viên mãn.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung (thứ 2 từ trái sang) thăm và chúc mừng Ni sư Thích nữ Tịnh Tâm - Trụ trì Chùa Phước Sơn.

Theo Kế hoạch số 33/KH-MTTQ-BTT về thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 và mùa An cư kiết hạ, từ ngày 26 đến 30-5, 4 đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng 54 vị chức sắc Phật giáo tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ghi nhận những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, tăng ni, phật tử đối với sự phát triển của địa phương; đồng thời mong muốn tăng ni, phật tử chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động; chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo và các đối tượng yếu thế, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.