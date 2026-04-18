Nhân dân đồng thuận hiến hơn 16.000 m² đất xây kè từ Mỹ Thọ đến Khánh Trạch

ÁNH NGUYỆT
(GLO)- Tuyến kè dài khoảng 1,2km, đi qua khu dân cư ven sông với 43 hộ dân bị ảnh hưởng. Các hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 16.000m² đất và 50% giá trị tài sản, hoa màu trên đất; tổng giá trị phần tài sản người dân tự nguyện hiến ước tính trên 200 triệu đồng.

Để triển khai tuyến kè chống sạt lở dọc sông Lại Giang, đoạn từ Mỹ Thọ đến Khánh Trạch, thời gian qua, chính quyền phường Hoài Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân. Với tinh thần vì lợi ích chung, 100% hộ dân bị ảnh hưởng đã tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, góp phần quan trọng giúp dự án sớm được triển khai.

Người dân dọc tuyến kè hiến 100% diện tích đất bị ảnh hưởng.

Ngay khi chủ trương xây dựng tuyến kè được thông tin, vợ chồng bà Đặng Thị Dưỡng (TDP Mỹ Thọ) không giấu được niềm phấn khởi. Bà chia sẻ, sau nhiều năm sống ven sông trong nỗi lo sạt lở mỗi mùa mưa lũ, gia đình bà mong mỏi công trình sớm thành hiện thực. Vì vậy, gia đình đã tự nguyện hiến toàn bộ cây trồng cùng 38,5m² đất bị ảnh hưởng, đồng thời không nhận 50% giá trị hoa màu theo quy định.

Tuyến kè dài khoảng 1,2km, đi qua khu dân cư ven sông với 43 hộ dân bị ảnh hưởng. Sau khi được tuyên truyền, hiểu rõ ý nghĩa và lợi ích lâu dài của công trình, các hộ dân đã đồng thuận cao, tự nguyện hiến hơn 16.000m² đất và 50% giá trị tài sản, hoa màu trên đất; tổng giá trị phần tài sản người dân tự nguyện hiến ước tính trên 200 triệu đồng.

Trong số đó, gia đình bà Phạm Thị Mến và ông Phan Văn Hưởng (TDP Mỹ Thọ) là hộ chịu ảnh hưởng lớn nhất khi hiến hơn 934m² đất cùng tài sản trên đất trị giá hơn 25 triệu đồng. Dù phải nhường toàn bộ diện tích đất bị ảnh hưởng, bà Mến cho biết gia đình vẫn sẵn sàng ủng hộ, bởi đây là công trình mang lại lợi ích thiết thực, lâu dài cho cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường khen thưởng các hộ dân hiến đất làm kè tại lễ khởi công tuyến kè.

Theo ông Phan Văn Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Hoài Nhơn Đông, sự đồng thuận của Nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp địa phương triển khai dự án thuận lợi, đảm bảo tiến độ. Hiện phường đang tích cực phối hợp thực hiện các bước tiếp theo, phấn đấu hoàn thành công trình trong năm 2026.

Sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân đang tạo nền tảng vững chắc để tuyến kè từ Mỹ Thọ đến Khánh Trạch sớm được triển khai. Khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần bảo vệ khu dân cư ven sông, hạn chế sạt lở trong mùa mưa lũ, mà còn bảo vệ đất đai, hoa màu, góp phần ổn định đời sống và sản xuất của người dân địa phương.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

