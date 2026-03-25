Hoài Nhơn Đông khởi công các dự án kè bảo vệ khu dân cư

(GLO)- Sáng 24-3, UBND phường Hoài Nhơn Đông tổ chức lễ khởi công các dự án: sửa chữa kè bảo vệ khu dân cư An Nghiệp - Phú An; khắc phục sạt lở, bảo vệ khu dân cư từ Định Trị đến Công Lương; khu dân cư Ca Công và Ca Công Nam.

Các dự án nhằm khắc phục tình trạng sạt lở bờ sông Lại Giang, bảo đảm an toàn đời sống và sản xuất của người dân. Tổng chiều dài các tuyến kè hơn 1,8km, tổng kinh phí trên 52 tỷ đồng, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, góp phần ổn định dòng chảy, chống sạt lở, giảm ngập lụt và bảo vệ hạ tầng.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh: Công trình có ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Dịp này, UBND phường biểu dương 2 tập thể, 8 cá nhân tiêu biểu và trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng.